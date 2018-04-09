Ротару или Винник: о ком из украинских артистов на "Википедии" создано больше всего статей

В сети появился рейтинг украинских исполнителей, которые чаще всего упоминают в интернет-энциклопедии "Википедии" на различных языках. Так, самой популярной звездой из Украины является София Ротару, статьи о которой написаны на 65 языках мира. Попал в вышеупомянутый список и действующий женский сердцеед Олег Винник, правда, о него можно почитать лишь на четырех языках.

Об этом пишет ресурс "Karabas. Live".

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"Про Софию Ротару можно прочитать почти на всех европейских языках – среди них бретонский, баскский, исландский, галисийский и нижнесаксонский, а также такие экзотические как: кашубианский, фламандский, арамейский, амхарский и суахили. И даже на латыни – это уже наивысшее признание!" – отмечают журналисты.

Статья на "Википедии" про Софию Ротару на вьетнамском

Добавим, что совсем не намного от нее отстала Джамала – 61 язык: эстонский, английский, венгерский, польский, крымскотатарский, румынский, шведский, турецкий, греческий, белорусский, болгарский, русский, эсперанто, испанский, французский, португальский, башкирская, каталанский, чешский, нидерландский, датский, немецкий, баскский, финский, фарерский, гэльский, галисийский, армянский, итальянский, грузинский, латынь, люксембургский, литовский, латышский, марийская, норвежский, окситанский, шотландский, сербохорватский, словацкий, словенский, албанский, сербский, шведский, турецкий, татарский, арабский, азербайджанский, иврит, персидский, индонезийский, японский, корейский, киргизский, малаялам, тайская, тагальска, урду, узбекский, вьетнамский, китайский. Также хороший показатель демонстрирует и победительница Евровидения-2004 Руслана – 58 языков.

Заметим, что тройка лидеров существенно оторвалась от своих преследователей, поскольку следующая ступенька, на которой разместилась Ани Лорак, отмечается показателем в 46 языков. За ней идут Верка Сердючка и Ирина Билык (оба по 35 языков), Мария Яремчук (31), Тина Кароль (28), Гайтана (27), Светлана Лобода и Alyosha ( по 26), "Океан Эльзы" (24), А.Torvald (21), Alekseev (19), MELOVIN и Nokturnal Mortum (по 17), Александр Пономарев (16), ТНМК (15), ВВ (14), Макс Барских (12), "Бумбокс", 5Nizza, "Время и стекло" (по 10), Иван Дорн и Jinjer (по 8), The Hardkiss (6), MONATIK (6), ONUKA и Brunettes Shoot Blondes (по 5), Олег Винник (4).



Статья на "Википедии" о Марии Яремчук корейском