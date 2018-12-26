Рождественская ярмарка во Львове полностью возобновила работу

В центре Львова возобновили работу праздничные ярмарки. Горожане и туристы лакомятся сладостями, покупают новогодние украшения и фотографируются. Уже почти ничего не напоминает, что 22 декабря там произошел взрыв, из-за которого пять человек попали в больницу с ожогами.

На Рождественской ярмарке во Львове работают почти все домики. Впрочем, каждое утро к лавочникам наведываются инспекторы.

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"Ежедневно перед началом работы ярмарки проводится инструктаж по пожарной безопасности для всех работников ярмарки, для продавцов, для технической службы. В каждом домике есть огнетушитель, есть аптечка", – объяснила арт-директор компании "Львовские ярмарки" Ольга Гренюх.

Работники, находившиеся в домике, где взорвались газовые баллоны, до сих пор в больнице. Все они в тяжелом, но стабильном состоянии. Им уже удалили поврежденные ткани с конечностей. Впрочем, лечение продолжается. В реанимации же до сих пор остается 50-летний мужчина.

Чрезвычайная ситуация в одном из домиков на проспекте Свободы произошла 22 декабря. Там взорвались газовые баллоны. Такое оборудование по договору с "Львовскими ярмарками" было запрещено. Городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вечером в субботу, 22 декабря, временно остановила работу ярмарки.

Запрещено использовать газовые баллоны. А предприниматель на свой страх и риск это сделал. Я думаю, что правоохранительные органы проведут соответствующее расследование, и виновные должны быть привлечены к ответственности,

– сказал городской голова Львова Андрей Садовый.

Правоохранители открыли уголовное производство о нарушении требований пожарной безопасности. Следствие еще продолжается.