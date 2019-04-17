Ryanair откроет еще один рейс из Одессы

Крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair с 29 октября откроет новое направление из Одессы в польский город Гданьск.

Полеты будут выполняться дважды в неделю – каждый вторник и субботу.

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Билеты уже можно приобрести на сайте авиакомпании. Цены стартуют от 31 евро в одну сторону и 63 евро в обе стороны.



Цены на билеты из Одессы в Гданськ

Вылет из Одессы в 20:45, а из Гданьска в 17 часов. Продолжительность полета 2 часа 10 минут.

Ryanair и Wizz Air увеличили сбор за перевозку малого багажа весом до 10 килограммов, который был введен после изменения правил перевозки ручной клади. Ранее перевозка небольшой сумки в багажном отсеке на рейсах Ryanair стоила 8 евро при оформлении при покупке авиабилета, и 10 евро позже.

Отныне, согласно сообщениям на официальных страницах компаний, этот сбор составляет 10 и 12 евро. Что касается Wizz Air, то минимальный багажный сбор увеличен с 7 до 9 евро. Поэтому теперь перевозка чемодана до 10 килограммов в качестве багажа стоит от 9 до 24 евро в низкий сезон, а от 12 до 27 евро – в высокий сезон.