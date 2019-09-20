Рынок земли: фермерам – кредиты, олигархам – ограничения

Официально продажу земли сельскохозяйственного назначения в Украине запрещено. Правда, существует "серый рынок". В правительстве планируют начать продажу земли с 1 октября 2020 года. Предполагается, что ее купить смогут только украинские граждане или отечественные компании.

Каким должен быть рынок земли в Украине – журналистке 24 канала рассказали эксперты.

Последняя возможность

В Украине рынок земли был актуален для запуска еще в 2008 году. Тогда наша земля стоила бы намного больше, чем сейчас. Ведь сельское хозяйство было в тонусе и была мировая конъюнктура.

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Сейчас менее благоприятны условия: Украину, как и Европу, накрывает волна климатических изменений, следовательно на юге страны уже наблюдаются проблемы с водой. Скоро земля в Одессе, Николаеве, Херсоне будет непригодной для сельского хозяйства из-за недостатка воды.

По сути, сейчас мы имеем последнее окно возможностей открыть рынок земли для Украины,

– считает политолог, глава центра "Эйдос" Виктор Таран.

Правда, сейчас главный вопрос не в том – успеет ли власть открыть рынок земли в Украине до октября 2020 года или нет. Наличие монобольшинства в парламенте позволяет представителям власти быстро принимать те или иные решения. Вопрос – в качестве соответствующего законодательства и прозрачности правил, которые она устанавливает. Ведь этот рынок не может быть полностью нерегулируемым и функционировать без каких-либо ограничений.

Чего ожидать украинцам от рынка земли, смотрите здесь:

Во всем мире существует несколько моделей его функционирования с разным уровнем вмешательства государственных органов, поэтому важно, какую модель выберет Украина.

Перед запуском продаж следует провести полную инвентаризацию всех земель в пределах государства и обеспечить прозрачность рынка. Все земли, активы, ресурсы и объекты в стране должны получить свое место во всеобъемлющем открытом электронном кадастре,

– отмечает политический эксперт Максим Вознюк.

Защитить от спекуляций

Также необходимо внедрить механизмы защиты от спекуляций, чтобы сделать невозможным приобретение земли за бесценок у неизвестных владельцев – сейчас это один из самых больших страхов противников введения рынка земли в Украине.

Относительно идеи "покупать землю смогут только украинцы" – это не очень хорошо, потому что у наших граждан нет столько денег. Они есть только у украинских олигархов, которые по невысокой цене ее скупят. Скупки земли олигархами нельзя допустить,

– говорит Виктор Таран.

В то же время, по мнению Тарана, иностранные инвестиции нужны, чтобы поднимать сельское хозяйство.

Точка зрения: Зависимость от социологии, – политолог об отношении политиков к рынку земли

Кроме того, наличие иностранных инвесторов обезопасит Украину от российской агрессии. Если землю в приграничных областях купят, например, американцы или граждане других стран-членов НАТО, то Россия никогда не решится на захват этих территорий. Иначе нашему восточному соседу придется иметь дело с этими странами.

Вызов для Украины

Требует совершенствования, в частности, и механизм получения кредитов на приобретение земли. Стоит продумать определенные преференции для арендаторов и собственников наделов. Только после учета этих аспектов можно отменять мораторий на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения и открывать рынок.



Не все украинцы поддерживают идею продажи земли / Фото Shutterstock

По разным оценкам, открытие рынка земли может обеспечить дополнительный рост ВВП на 1,5%. Это ощутимый толчок для развития экономики. В любом случае этот вопрос станет серьезным вызовом для страны,

– отмечает Вознюк.

По недавним подсчетам Центра Разумкова, отмену моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения поддерживают 31% украинцев негативно относятся к этой идее – 49,1%. Хотя в этой ситуации есть определенный прогресс – на конец прошлого года против продажи земли выступали 72% граждан. Почти аналогичный раздел был и среди избирателей Зеленского и "Слуги народа". Поэтому отмена моратория на продажу земли станет неприятным сюрпризом для определенной части избирателей Владимира Зеленского.

Мнение эксперта: Если мы подождем еще год-два, то наша земля ничего не будет стоить

Так, в предвыборной программе партии "Слуга народа" об открытии рынка земли вообще не упоминалось. А в предвыборной программе Владимира Зеленского по этому вопросу мало конкретики – лишь нейтральная фраза "формирование прозрачного рынка земли". Следовательно, "слугам народа" сейчас придется приложить немалые усилия, чтобы отмена моратория на продажу земли не нанесла удар по их рейтингу. Для этого стоит провести мощную и умную информационно-разъяснительную кампанию, во время которой они должны донести пользу от продажи земли для конкретных социальных групп. И эту кампанию надо начинать уже сейчас.



"Серый" рынок земли в Украине давно существует / Инфографика 24 канала