С какими нарушениями экс-губернатор Киевщины построил особняк на берегу Днепра: видео

Журналисты выяснили, что роскошный особняк, построенный на берегу Днепра в Вышгороде Киевской области, принадлежит семье бывшего губернатора Киевской области Александру Горгану.

Как выяснили журналисты-расследователи программы "Стоп Коррупции", особняк на берегу Днепра общей площадью более 200 квадратных метров построили с серьезными нарушениями.

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По словам местных жителей, в нем проживает еще бывший губернатор Киевщины Александр Горган.

Журналисты напоминают, что в 2009 году Вышгородский городской совет выделил под застройку 68 земельных участков на берегу Днепра. Однако эта процедура была проведена с нарушением, поскольку в соответствии со статьей 88 Водного кодекса, строить здания ближе, чем в 100 метрах от берега крупных рек, запрещено.

Расстояние от дома семьи Горгана до воды – не более 20 метров.

Специалисты по недвижимости оценивают, что квадратный метр в этом районе Вышгорода стоит в среднем 1 тысяча долларов, поэтому дом в 200 квадратов должен был стоить бы не меньше, чем 200 тысяч долларов. А участок земли здесь обойдется – от 2 до 3 тысяч долларов за сотку.

Смотрите видео про особняк экс-губернатора Киевщины Александра Горгана на берегу Днепра:

Кто такой Александр Горган?

Является депутатом Киевского областного совета VII созыва, прошел по списку партии "Блок Петра Порошенко" Солидарность".



С 28 октября 2016 года по 30 октября 2018 года был главой Киевской областной государственной администрации.



До этого занимал кресло главы Вышгородской районной государственной администрации Киевской области.