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      С марта Украину покинуло свыше 720 тысяч человек, – Ukrainianpeopleleaks

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      Заробитчане
      Заробитчане / frontnews.eu

      Из Украины с 20 марта 2018-го выехало свыше 720 тысяч человек.

      Многие из них – трудовые мигранты. Каждые 30 секунд количество тех, кто уехал, увеличивается на одного человека, сообщает "Обозреватель".

      Об этом сообщает платформа ukrainianpeopleleaks.com, которая в режиме реального времени подсчитывает число мигрантов, что покинули страну. Автор идеи – неизвестен. При этом название сайта созвучно с WikiLeaks. Это международная некоммерческая организация, которая публикует секретную информацию из анонимных источников.

      Ukrainianpeopleleaks для подсчета статистики использовали данные, которые озвучил министр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, ежемесячно из страны на заработки едут 100 тыс. лиц. В этом году угроза влияния трудовой миграции на ситуацию в экономике впервые была включена в консенсус-прогноз МЭРТ. Уже сейчас в большинстве больниц – дефицит младшего медицинского персонала.

      Как сообщалось ранее, главное следствие трудовой миграции для Украины – сокращение населения. Министр соцполитики Андрей Рева отметил, что в миграции находятся 3,2 млн человек, а проблема коснулась 9 млн человек (в том числе детей трудовых мигрантов).

      Также стало известно, что украинских трудовых мигрантов регулярно обманывают за рубежом, а страны Европейского Союза – не исключение.

      Отметим, что по мнению премьер-министра Владимира Гройсмана, вернуться в Украину трудовых мигрантов подтолкнет зарплата 10 тыс. грн.

      "Считаю, что средняя заработная плата в стране должна составлять не менее 10 тыс. грн. Я думаю, что в этом году мы сможем достичь таких показателей. Тогда люди будут возвращаться (из-за границы)", – сказал Гройсман несколько месяцев назад.

      Теги: Министерство социальной политики Рынок труда Заробитчане
      Источник: 24 Канал
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