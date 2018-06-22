Садовый анонсировал строительство крупнейшего в Украине IT-парка

Во Львове построят IT Park – район, который станет местом для учебы, работы и отдыха.

"Уже 30-го июня будет заложена капсула и даем старт одной из крупнейших девелоперских инвестиций в области IT в Украине", – написал мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook.

Новый львовский IT-парк создаст 14 тысяч рабочих мест. Инвестиции в проект составляют 160 млн долларов. Согласно планам, это будет новый Центр науки и корпус университета.



Крупнейший в Украине IT-паре появится во Львове, на улице Стрыйская-Чмолы-Луганская.



Большую благодарность мэр Львова выражает Владимиру Женчаку (основателю и соинвестору IT-парка), Lviv IT Cluster и Посольству Канады в Украине. Именно они проделали гигантскую работу и затащили в Украину одного из крупнейших девелоперов мира.