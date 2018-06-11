Садовый озвучил требования к участникам тендера на строительство мусороперерабатывающего завода

Львовский городской голова Андрей Садовый заявил о старте квалификационного отбора участников на тендер по строительству первого в Украине современного мусороперерабатывающего завода.

Об этом мэр Львова сообщил на своей странице в Facebook.

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По его словам отбор претендентов начался на сайте European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

Такой этап необходим, чтобы в тендере участвовали только те компании, которые будут отвечать следующим требованиям: средний годовой оборот не менее 38 млн евро; минимум два реализованных проекта такого масштаба; реализованные проекты должны быть в эксплуатации не менее 2 лет,

– отметил Садовый.

Мэр Львова добавил, что все заявки на квалификацию будут приниматься до 9 июля.

"Далее – тендер на лучшую цену и старт строительства уже в этом году. Все процедуры происходят по европейским нормам", – подытожил Садовый.

Напомним, во Львове должны создать современный мусороперерабатывающий завод, в котором будут перерабатывать мусор, как в Европе. Безопасность комплекса гарантируют европейские стандарты, ведь и будет финансировать и контролировать строительство комплекса Европейский союз.