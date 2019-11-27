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      Садовый: После суда все вместе будем просить извинений у компании СТР

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      Андрей Садовый пришел в суд на избрание меры пресечения / 24 канал

      Мэр Львова Андрей Садовый пришел в Антикоррупционный суд, где ему будут избирать меру пресечения. Перед тем, как зайти в суд, Садовый пообщался с журналистами и заявил, что верит в свою победу.

      Пока президент и премьер говорят, что нужно привлекать инвестиции в Украину, САП думает совсем наоборот. Об этом городской голова Львова заявил журналистам под зданием суда.

      Важно! Суд избирает меру пресечения Садовому: онлайн-трансляция

      Я верю в победу, потому что есть правда и закон. Мы все делали законно. Мы привлекали авторитетного аудитора (перед подписанием соглашения с СТР – 24 канал), были проверены все этапы и нет никаких юридических проблем,
      – заявил Андрей Садовый.

      Кроме того, он выразил убеждение, что это дело – это недоразумение, которое тянется с прошлых лет и в котором нужно ставить точку. Мол, оно тянется еще от предыдущей власти.

      "Я имел разговор с премьер-министром Алексеем Гончаруком, он расписал этот кейс на министра экономики. Я верю, что будет положительное решение, и мы все вместе будем просить прощения у компании СТР", – сказал мэр Львова.

      Резюмируя, он подчеркнул, что СТР – это авторитетная компания, которая создала много современных индустриальных парков в Европе. Поэтому, если нужно потратить время на то, чтобы она сделала такой и во Львове, то Садовый готов к этому.

      Андрей Садовый перед судом пообщался с журналистами: смотрите видео

      Почему САП объявила подозрение Садовому

      21 ноября САП объявила Садовому подозрение в деле строительства индустриального парка в Рясном подо Львовом, которое планирует начать иностранная компания СТР. Говорится о старом производстве, в рамках которого правоохранители несколько раз в 2016 проводили обыски в горсовете Львова. Самого же Садового в июле 2017 года вызывали на допрос в ГПУ, когда ее еще возглавлял Юрий Луценко.

      В 2016 году прокуратура заявила, что горсовет Львова слишком дешево продал землю под этот индустриальный парк – за 52 миллиона гривен. По мнению прокуроров, рыночная цена этого участка составляет 140 миллионов гривен.

      Подозрение в этом деле объявили также Сергею Коровайнику, который ранее был руководителем Управления земельных ресурсов ЛГС.

      Что говорит о подозрении сам Садовый

      Андрей Садовый объяснял, что в сообщении о подозрении говорится, что земля, предоставленная компании, не принадлежит общине города.

      В то же время Андрей Садовый показал решение Апелляционного административного суда. Согласно документу, 27 марта 2019 года суд принял окончательное решение: эта земля была и остается собственностью общины Львова. По его словам, мэрия имела право сдавать ее в аренду и продавать.

      Что касается обвинения в занижении цены, то Садовый ответил, что согласно инвестиционному конкурсу, компания CTP получила право арендовать земельный участок, а также заключила соответствующее соглашение. После этого воспользовалась своим правом выкупить землю.

      Мэр Львова подчеркнул, что КГГА не имеет права оценивать стоимость земли. Это осуществляет сертифицированная компания.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Львова Новости Украины Антикоррупционный суд Андрей Садовой Дело Садового Инвестиции
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