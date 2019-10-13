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      Садовый принял участие во Львовском полумарафоне: фото, видео

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      По центру Львова бегали участники Львовского полумарафона
      По центру Львова бегали участники Львовского полумарафона / Пресс-служба Львовского горсовета

      В центре Львова состоялся "Новая Почта Полумарафон". Участие в мероприятии в целом приняли около 4 тысяч бегунов. Преодолевали они дистанции в 5, 10 и 21 километр. Кроме того, были доступны эстафеты на 5 километров и на 21 километр и дистанции "Первый километр" (для начинающих), 500 метров и 100 метров (для детей).

      Львовский полумарафон длился дни – в течение субботы и воскресенья, 13 и 14 октября. На другой день к мероприятию присоединились 2,5 тысячи участников, в том числе и мэр Львова Андрей Садовый. Пробежали они дистанции в 5 и 10 километров, "Командная пятерка" и "Первый километр". Заметим, что некоторые участники забегов участвовали со своими малолетними детьми, а кто-то бежал вместе со своими собаками.

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      Как подчеркнул Андрей Садовый в своем фейсбуке, в воскресенье, 13 октября, утро во Львове началось не с кофе или чая, а с бега. Собственно, львовский городской голова дал старт большинству забегов.

      4 тысячи участников. Очень классное настроение. Фантастическая погода. Максимальная поддержка города. Я бегу вместе со всеми – вперед к победе,
      – отметил он в комментарии пресс-службе Львовского городского совета.

      Относительно расстояния в 5 километров Андрей Садовый рассказал, что таким образом готовится пробежать больше.

      "Нельзя сразу пробежать 42 километра (классическая марафонская дистанция – 24 канал). Я смотрел, парень из Кении пробег меньше чем за 2 часа. Думаю, чтобы достичь такого результата, надо тренироваться долго – лет 10, наверное", – заявил он .

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      Во Львове состоялся "Новая Почта Полумарафон": участие принял и мэр города Андрей Садовый / Фото: Пресс-служба Львовского горсовета

      Перед забегом организаторы полумарафона провели для участников разминку под музыку. Мероприятие происходило на площади перед Оперным театром. Также помогали в организации и многочисленные волонтеры.

      Все участники гарантированно получили подарок от партнера, фирменный рюкзак и медаль финишера. Что касается призов победителям, то первые места полумарафона в 21 километр получили 10 тысяч гривен, вторые – 5 тысяч гривен, а третьи - 2 тысячи гривен.

      По центру Львова прошел "Новая Почта Полумарафон": смотрите видео 

      К слову, в начале октября состоялся и Киевский марафон. Его участники должны были преодолеть дистанцию ​​в 21 и 42 км, а участие в мероприятии приняли представители 60 стран мира.

      Что такое "Львов Новая Почта Полумарафон"?
      Мероприятие является частью серии забегов "Новая Почта Гран-при", который должен состояться в девяти городах Украины. К концу 2019 года состоится еще 2 спортивных события: 3 ноября в Николаеве и 29 мая в Полтаве. Полумарафон имеет различные дистанции: 21 км, 10 км, 5 км и "Командная пятерка", также бесплатные дистанции: "Мой первый километр" – для начинающих, 500 м и 100 м – для детей до 12-ти и до 6-ти лет соответственно.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости Спорта Спорт легкая атлетика Андрей Садовой Новости Львова
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