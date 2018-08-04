Салат "Цезарь": классический рецепт приготовления популярного блюда

Салат "Цезарь" – одно из самых популярных блюд во всем мире! И это не смотря на то, что ингредиенты очень просты, а техники приготовления под силу каждому. Возможно, именно простота салата "Цезарь" и является секретом его успеха – рецепт приготовления блюда далее в материале.

Существует множество рецептов приготовления салата "Цезарь", но он всегда остается вкусным и оригинальным благодаря своеобразному соусу, а также неизменным ингредиентам – пармезану и белым сухарикам. Традиционно в состав также входят консервированные анчоусы.

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Мы предлагаем вам рецепт салата "Цезарь" от американской ведущей и автора кулинарного YouTube-канала Марти Стюарт.

Рецепт салата "Цезарь"



Классический рецепт приготовления салата "Цезар"

Ингредиенты для салата:

- 2 ст.л. растопленного сливочного масла;

- оливковое масло;

- белый хлеб для сухарей;

- смесь салатных листьев;

- сыр пармезан;

- соль и перец по вкусу.



Для соуса:



- 4 филе консервированных анчоусов;

- 1 ст.л. свежевыжатого лимонного сока;

- 1/2 чайной ложки горчицы;

- яичный желток;

- оливковое масло.

Рецепт приготовления салата "Цезарь":

1. Для сухарей: в глубокой миске смешайте растопленное сливочное масло и оливковое масло. Нарежьте хлеб на квадратики и вымешайте в миске с этой массой, чтобы каждый кусочек пропитался маслом и олией. Добавьте соль и перец по вкусу, снова перемешайте. Выложите на противень хлеб и запекайте 10 минут при температуре 180 градусов. Следите, чтобы сухари не сгорели.

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2. Для соуса: в другой миске раздавите вилкой зубчик чеснока с анчоусами. Посолите, добавьте перец, лимонный сок, горчицу и яичный желток. Хорошо вымешайте, добавляя оливковое масло. Масло вливайте до получения консистенции соуса.

3. Собираем салат: промойте и обсушите салатные листья. Нарежьте крупными кусками и добавьте к соусу. Сверху посыпьте сухарями и натрите сыр пармезан. Хорошо перемешайте салат.

По желанию: в салат можно добавить курицу. Для этого обжарьте филе на сковородке со специями и нарежьте ее достаточно большим кусочками.

Рецепт салата Цезарь видео приготовление