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Салат "Цезарь": классический рецепт приготовления популярного блюда

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Салат Цезарь: классический рецепт приготовления салата Цезарь
Салат Цезарь: классический рецепт приготовления салата Цезарь / Food and Wine

Салат "Цезарь" – одно из самых популярных блюд во всем мире! И это не смотря на то, что ингредиенты очень просты, а техники приготовления под силу каждому. Возможно, именно простота салата "Цезарь" и является секретом его успеха – рецепт приготовления блюда далее в материале.

Существует множество рецептов приготовления салата "Цезарь", но он всегда остается вкусным и оригинальным благодаря своеобразному соусу, а также неизменным ингредиентам – пармезану и белым сухарикам. Традиционно в состав также входят консервированные анчоусы.

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Мы предлагаем вам рецепт салата "Цезарь" от американской ведущей и автора кулинарного YouTube-канала Марти Стюарт.

Рецепт салата "Цезарь"

Салат Цезар: класичний рецепт приготування салату Цезар
Классический рецепт приготовления салата "Цезар"

Ингредиенты для салата:
- 2 ст.л. растопленного сливочного масла;
- оливковое масло;
- белый хлеб для сухарей;
- смесь салатных листьев;
- сыр пармезан;
- соль и перец по вкусу.

Для соуса:

- 4 филе консервированных анчоусов;
- 1 ст.л. свежевыжатого лимонного сока;
- 1/2 чайной ложки горчицы;
- яичный желток;
- оливковое масло.

Рецепт приготовления салата "Цезарь":

1. Для сухарей: в глубокой миске смешайте растопленное сливочное масло и оливковое масло. Нарежьте хлеб на квадратики и вымешайте в миске с этой массой, чтобы каждый кусочек пропитался маслом и олией. Добавьте соль и перец по вкусу, снова перемешайте. Выложите на противень хлеб и запекайте 10 минут при температуре 180 градусов. Следите, чтобы сухари не сгорели.

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2. Для соуса: в другой миске раздавите вилкой зубчик чеснока с анчоусами. Посолите, добавьте перец, лимонный сок, горчицу и яичный желток. Хорошо вымешайте, добавляя оливковое масло. Масло вливайте до получения консистенции соуса.

3. Собираем салат: промойте и обсушите салатные листья. Нарежьте крупными кусками и добавьте к соусу. Сверху посыпьте сухарями и натрите сыр пармезан. Хорошо перемешайте салат.

По желанию: в салат можно добавить курицу. Для этого обжарьте филе на сковородке со специями и нарежьте ее достаточно большим кусочками.

Рецепт салата Цезарь видео приготовление

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks
Источник: 24 Канал
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