Салаты на Новый год 2019: рецепты от шеф-повара, которые можно повторить дома

Салаты на Новый год 2019 – не ограничиваются выбором между оливье и салатом "Мимоза". Эти салаты разве что напоминают нам советское прошлое, а потом отзываются неудачным сочетанием майонеза с рыбой. Но на улице уже 2019! И если вы хотите изменить свою жизнь к лучшему в будущем году, то советуем начать именно с еды.

Ведь еда влияет на ваше здоровье и настроение. Поэтому Новый год 2019 предлагаем встретить в компании с хорошими друзьями и близкими, а также смакуя невероятно вкусные и полезные салаты! Вы когда-то задумывались о сочетании мандаринов со свеклой, хотели бы попробовать вкусный и яркий винегрет, приготовленный по-новому?

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Один из самых известных украинских поваров, выпускник кулинарной школы Le Cordon Bleu и основатель гастромастерской Confiture Евгений Клопотенко поделился с Lifestyle24 своими авторскими рецептами салатов для новогоднего стола, которые вы сможете повторить.

Салат со свеклой и мандаринами

"Какой же Новый год без запаха мандаринов? Я предлагаю не отказываться от этой красивой и главное полезной традиции. Но просто есть мандарины, мне кажется, скучновато, хотя и вкусно. Поэтому я предлагаю приготовить салат из мандаринов ... и со свеклой! Наверное, вы удивитесь такому сочетанию, но это только до тех пор, пока вы не попробуете его. Ну, а чтобы окончательно поразить ваши вкусовые рецепторы, я добавлю в него листья свежего базилика. Я специально не прописываю количество ингредиентов, вы можете экспериментировать и найти вашу идеальную пропорцию. Итак, наш праздничный салат со свеклой и мандаринами готов. Заметьте, без мяса и майонеза, но в этом его основная идея", – Евгений Клопотенко.



Рецепт салата со свеклой и мандаринами

Ингредиенты:

– свекла;

– листья базилика;

– мандарины;

– соль и перец по вкусу;

– оливковое масло.



Рецепт салата со свеклой и мандаринами:



1. Свеклу очищаем, режем на тонкие ломтики и обжариваем на сковороде с оливковым маслом в течение 3-5 минут. Свекла должна оставаться немного твердой.

2. Мандарины чистим от кожуры и разбираем на кусочки. Листья базилика обрываем со стеблей.

3. Смешиваем в миске все ингредиенты, добавляем молотый перец, немного соли и оливкового масла.

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Винегрет с красной рыбой и острой заправкой

"Винегрет – еще одно блюдо, которое не дает мне покоя. Признаюсь честно, что классическая советская интерпретация этого салата мне не очень нравится, поэтому я поставил себе цель изменить рецепт так, чтобы он приобрел совершенно другой вкус. Горошек или фасоль я решил заменить на зеленую чечевицу, в заправку добавить острый перец, чтобы придать пикантность. И совсем немного красной рыбы, чтобы придать блюду праздничности. Получилось очень и очень вкусно, очень рекомендую приготовить", – Евгений Клопотенко.



Рецепт винегрета с красной рыбой

Ингредиенты на 2 порции:

– 1 большой отварная свекла;

– 2 небольших картофелины;

– 2 небольших соленых огурца;

– 80 г слабосоленой семги;

– половина красной луковицы;

– 50 г зеленой чечевицы;

– 2 ст. л. подсолнечного или оливкового масла;

– щепотка сухого молотого острого перца

– соль по вкусу.



Рецепт винегрета с красной рыбой:



1. Чечевицу отварить в подсоленной воде до готовности. Как правило, для этого достаточно 10-15 минут. Слить воду и остудить.

2. Картофель помыть и запечь в духовке до готовности, остудить и порезать крупными кубиками. Отварную свеклу и соленые огурцы также крупно порезать. Лук порезать тонкими полукольцами.

3. Смешать все ингредиенты в тарелке, сверху выложить кусочки красной рыбы и заправить маслом с острым перцем. При необходимости посолить и украсить зеленью.

Салат со свеклой, тыквой и сыром

"Кажется, что свекла и тыква – это простенько. Но в этом рецепте они сведут вас с ума! Овощи, запеченные в духовке, становятся более насыщенными и нежными, а голландский сыр добавляет слащавости и приятно тянется, а лимон и мята делают вкус блюда сбалансированным", – Евгений Клопотенко.



Рецепт салата со свеклой, тыквой и сыром

Ингредиенты:

– 50 г тыквы;

– 50 г свеклы;

– 30 г голландского сыра;

– 20 г сливочного масла;

– 0.5 лимона;

– 1 веточка мяты;

– соль, перец по вкусу.



Рецепт салата со свеклой, тыквой и сыром:



1. Тыкву и свеклу нарезаем крупными ломтиками.

2. Тыкву обжариваем на сливочном масле 10 минут до полуготовности. Свеклу (желательно небольшого размера) поливаем лимонным соком и отправляем в духовку, разогретую до 180 °С, минут на 30.

3. На противень выкладываем тыкву и свеклу. Посыпаем солью, перцем и отправляем в духовку на 180 °С на 10 минут.

4. На запеченные овощи выкладываем сверху нарезанный слайсами голландский сыр и даем ему расплавиться, после чего посыпаем мятой, поливаем соком лимона и растительным маслом.

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Нежный форшмак с сыром

"Форшмак – это закуска, которую часто готовят для праздничного стола. Кто-то делает его с яблоком, кто-то добавляет хлеб, а кто-то делает его просто с яйцом и луком. Я предлагаю совершенно необычное сочетание, которое вы еще точно не пробовали. Форшмак с сыром очень нежный и обязательно понравится всем поклонникам этого блюда", – Евгений Клопотенко.



Рецепт нежного форшмака с сыром

Ингредиенты на 2 порции:

– 100 г филе слабосоленой сельди;

– 30 г нежирного сыра;

– половина яйца, сваренного вкрутую;

– 20 г измельченного лука;

– 2 ст. л. оливкового масла;

– молотый перец по вкусу.



Рецепт форшмака с сыром:



1. Из филе сельди удалить мельчайшие кости с помощью пинцета. Измельчить сельдь в блендере или порубить ножом. Главное не превратить рыбу в пасту, а просто мелко ее порубить.

2. Лук порезать очень мелко, яйцо потереть на терке. Смешать в небольшой миске измельченную сельдь, лук, сыр и яйцо. Хорошо перемешать, добавить перец и заправить форшмак оливковым маслом.

Салат со свеклой и авокадо гриль

"Уверен, что для большинства салат со свеклой ассоциируется в первую очередь с шубой или просто тертой свеклой с чесноком и обязательно майонезной или сметанной заправкой. На самом деле свекла – это универсальный корнеплод, который прекрасно сочетается не только с другими овощами, но и с фруктами. Салат из свеклы и авокадо – прямое тому доказательство. Здесь, конечно, не обошлось без небольшого секрета – заправить его я предлагаю пикантным винным соусом", – Евгений Клопотенко.



Рецепт салата со свеклой и авокадо

Ингредиенты на 2 порции:

– 3 маленьких свеклы;

– 2 авокадо;

– 2 апельсина;

– цедра четверти апельсина;

– 100 мл сухого красного вина;

– 1-2 ст. л. растительного масла;

– соль, перец по вкусу.



Рецепт салата из свеклы и авокадо:



1. Готовим винный соус. В небольшую кастрюльку наливаем вино, добавляем сок одного апельсина, мякоть половины апельсина и цедру четверти апельсина. Варим на небольшом огне, пока смесь не испарится наполовину.

2. Свеклу моем, чистим, режем тонкими пластинками и обжариваем на сковороде гриль сначала без масла. Когда свекла обжарится с двух сторон, добавляем на сковороду немного растительного масла.

3. Авокадо режем пополам, удаляем косточку, очищаем от кожицы и режем на дольки.

4. Обжариваем на сковороде гриль с небольшим количеством растительного масла. Достаточно несколько минут с каждой стороны.

5. Для подачи салата сначала выкладываем на тарелку свеклу, затем авокадо, мякоть апельсина и поливаем винным соусом. Солим и перчим по вкусу.

Больше рецептов от Евгения Клопотенко можно найти на сайте Klopotenko.com.

Вкусного Нового года! Делитесь в комментариях фотографиями своих новогодних блюд!