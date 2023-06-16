"Одной ногой" в НАТО: каким для Украины будет результат саммита в Вильнюсе
Украина продолжает доказывать на поле битвы, что достойна быть членом Североатлантического альянса. В НАТО это понимают, но пытаются просчитать все возможные риски.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. По его мнению, страны Альянса в целом согласны с предоставлением Украине положительного ответа на членство.
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Почему Украина заслуживает быть в НАТО
Киев реалистично оценивает ситуацию и не требует приглашения в Альянс здесь и сейчас. У Запада есть политическая установка: принятие Украины в НАТО возможно только после окончания войны, чтобы исключить риски ядерной войны.
А вот после завершения войны Украина настаивает, что хочет воспользоваться прецедентом ускоренного вступления Финляндии и получить членство в Альянсе без переходного периода.
Украина выходит на стандарты НАТО непосредственно в режиме войны. Такого уровня взаимодействия с Альянсом, как наш, нет у большинства стран мира. Учитывая все это, можно говорить, что Украина де-факто уже находится одной ногой в НАТО,
– убежден политолог.
Теперь нашей стране необходимо завершить юридическую процедуру вступления. И это решение во многом зависит от позиции Байдена.
Владимир Фесенко об ожиданиях от саммита НАТО в Вильнюсе: смотрите видео
Какие риски учитывает Запад
Шансы Украины на скорейшее вступление в НАТО будут в значительной степени зависеть от того, на каких условиях завершится российско-украинская война и насколько устойчив будет мир.
"Это, вероятно, величайшая тревога Соединенных Штатов: они опасаются того, что Украина не сможет деоккупировать всю свою территорию до окончания войны. В таком случае нерешенная проблема Крыма повысит риск новой войны", – отметил Фесенко.
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С другой стороны, если Украина не станет членом Альянса, то это будет повторением ошибки 2008 года. При таком сценарии у нашего врага будет еще один соблазн решить свои политические претензии к Украине военным путем.
Поэтому членство Украины в НАТО – это единственный выход.
Шансы четкого сигнала на саммите в Вильнюсе
По мнению Фесенко, Украина точно получит какой-то сигнал о своем будущем членстве на саммите в Вильнюсе.
"Вопрос только в том, как его сформулируют. Образно говоря, что нам предложат: гражданский брак или помолвку", – объяснил ситуацию политолог.
По сообщению Офиса Президента, присоединение Украины к Альянсу поддерживают уже 20 стран. Это не значит, что другие 11 стран – против. Скорее всего, они боятся именно неполного освобождения Украиной своих оккупированных территорий и замораживания войны.
Нам не смогут отказать сейчас. Это было бы и с нравственной, и с политической точки зрения огромной ошибкой. Поэтому сегодня члены НАТО ищут формулу положительного ответа для Украины, которая в то же время не была слишком категоричной.
– спрогнозировал Фесенко.
Страны Североатлантического альянса хотят найти компромиссный вариант. Скорее всего, они скажут "да" будущему членству Украины, но с определенными условиями. И прибавят к этому гарантии безопасности, которые будут предшествовать нашему принятию.
НАТО опоздала с созданием Координационного совета
По мнению Фесенко, Совет Украина – НАТО – это шаг в правильном направлении. Но он слишком мал, чтобы полностью удовлетворить наши требования.В преддверии саммита в Вильнюсе возникла также идея создать Координационный совет Украина – НАТО, который предоставит нашей стране больше возможностей. Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал эту инициативу "танком без пушки".
"Если бы это предложение поступило до полномасштабного вторжения России, такое предложение было бы для нас очень хорошим. Это был бы хороший символический и политический шаг", – предположил политолог.
Но сегодня, исходя из наших отношений с Альянсом и необходимости надежных гарантий безопасности, такой инициативы недостаточно.
"НАТО опаздывает. Это предложение для Украины из прошлого, а не для будущего члена Альянса. Вряд ли Киев будет против Координационного совета, но нужны и более веские шаги", – резюмировал Фесенко.
Что пройдет на саммите в Вильнюсе
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что в Вильнюсе НАТО пришлет четкий сигнал по членству Украины.
- В то же время по сообщению New York Times, Соединенные Штаты якобы не занимали проактивной позиции по четкому сигналу для Украины. Впоследствии в ответ на это вышел материал CNN, в котором утверждали прямо противоположные вещи.
- Владимир Зеленский ранее заявлял, что без четкого сигнала по поводу будущего членства Украины в Альянсе саммит в Вильнюсе не будет иметь никакого значения для нашей страны.