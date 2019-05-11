"Самопомич" снова избрала своим лидером Садового

Делегаты 18-го отчетного съезда партии "Объединение "Самопомич" снова избрали своим лидером мэра Львова Андрея Садового. Такое решение приняли 11 мая в Киеве.

"Самопомич" была основана в декабре 2012 года, и со дня основания партию возглавляет Садовый.

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В этот же день на съезде партии Садовый заявил, что готов возглавить список "Объединения "Самопомич" на предстоящих парламентских выборах и хочет побороться за пост премьер-министра.

При этом политик отметил, что его деятельность на посту мэра Львова плавно подходит к концу и Садовый не планирует баллотироваться на эту должность в следующей каденции.

Политик также заявил, что в будущем избирательном списке партии "Объединение "Самопомич" на выборах в Верховную Раду будет до 70-80% новых лиц. При этом на выборы партия пойдет с открытым списком.

На когда запланированы выборы в Верховную Раду?

На 27 октября. Избиратели будут голосовать в общегосударственном округе (за политические партии) и в одномандатных округах (за кандидатов-мажоритарщиков).



Избирательный процесс стартует 29 июля – с этой даты можно выдвигаться в нардепы. Партии будут выбирать своих представителей в парламент, или некоторые политики будут выдвигаться сами. Документы в ЦИК для регистрации нужно подать не позднее, чем 13 августа. Завершится регистрация 18 августа.



Результаты выборов ЦИК должна обнародовать не позднее, чем 16 ноября. А 6 декабря ЦИК должна официально зарегистрировать избранных нардепов и выдать им удостоверения. Первая сессия новоизбранной Рады должна пройти до 16 декабря.