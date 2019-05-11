18:10
11 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Нацист в "Бессмертном полку". Георгиевская лента для американцев в космосе
      Вєсті Кремля
      21:45, 10 мая
      Вести.UA: Спортивный тренд в политике от братьев Кличко. Качок Яценюк
      Вєсті.UA
      20:39, 10 мая
      Во сколько Украине обходятся пророссийские марши на 9 мая: впечатляющая цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Мозаики ХХ века
      Згадати все
      22:23, 10 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ

      "Самопомич" снова избрала своим лидером Садового

      1 Читати новину українською
      Садовый снова возглавил партию "Самопомич"
      Садовый снова возглавил партию "Самопомич" / 24 канал

      Делегаты 18-го отчетного съезда партии "Объединение "Самопомич" снова избрали своим лидером мэра Львова Андрея Садового. Такое решение приняли 11 мая в Киеве.

      "Самопомич" была основана в декабре 2012 года, и со дня основания партию возглавляет Садовый.

      Читайте также: "Самопомич" будет в оппозиции к Зеленскому или создаст с ним коалицию: объяснение Садового

      В этот же день на съезде партии Садовый заявил, что готов возглавить список "Объединения "Самопомич" на предстоящих парламентских выборах и хочет побороться за пост премьер-министра.

      При этом политик отметил, что его деятельность на посту мэра Львова плавно подходит к концу и Садовый не планирует баллотироваться на эту должность в следующей каденции.

      Политик также заявил, что в будущем избирательном списке партии "Объединение "Самопомич" на выборах в Верховную Раду будет до 70-80% новых лиц. При этом на выборы партия пойдет с открытым списком.

      На когда запланированы выборы в Верховную Раду?
      На 27 октября. Избиратели будут голосовать в общегосударственном округе (за политические партии) и в одномандатных округах (за кандидатов-мажоритарщиков).

      Избирательный процесс стартует 29 июля – с этой даты можно выдвигаться в нардепы. Партии будут выбирать своих представителей в парламент, или некоторые политики будут выдвигаться сами. Документы в ЦИК для регистрации нужно подать не позднее, чем 13 августа. Завершится регистрация 18 августа.

      Результаты выборов ЦИК должна обнародовать не позднее, чем 16 ноября. А 6 декабря ЦИК должна официально зарегистрировать избранных нардепов и выдать им удостоверения. Первая сессия новоизбранной Рады должна пройти до 16 декабря.

      парламентські вибори 2010 вибори до Верховної Ради які партії проходять статистика

      blog_ava
      В Украине не будут восстанавливать церковь Киевского патриархата, – Минкульт
      сегодня
      543
      Теги: Новости Украины Парламентские выборы 2019 Новости Львова Самопомич Андрей Садовой Новости политики
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Газ и Донбасс: история "братской любви" к Украине
      сегодня , 16:02 Газ и Донбасс: история "братской любви" к Украине
      Блог Медіа 484
      Як за часів президентства Порошенка Медведчук збагачувався за рахунок українців
      сегодня , 16:00 Як за часів президентства Порошенка Медведчук збагачувався за рахунок українців
      Віталій Шабунін 200
      Ухвалення закону про мову: перемога чи провал
      сегодня , 13:00 Ухвалення закону про мову: перемога чи провал
      Віталій Дейнега 227
      24 генеральских звания от Порошенко: кто заслужил, а кому "подарили"
      сегодня , 12:00 24 генеральских звания от Порошенко: кто заслужил, а кому "подарили"
      Юрій Бутусов 11493
      "Потрійний удар": у головних ролях – брати Кличко і Святослав Вакарчук
      сегодня , 09:00 "Потрійний удар": у головних ролях – брати Кличко і Святослав Вакарчук
      Андрій Вігірінський 4289
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Из-под завалов дома, взорвавшегося в Одесской области, вытащили ребенка
       15 марта 2016 , 12:13
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Вест Хэм – Манчестер Юнайтед: Ярмоленко возвращается в стартовый состав
       29 сентября 2018 , 13:40
      Украина – Португалия: стало известно, где состоится матч отбора к Евро-2020
       27 декабря 2018 , 20:09
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук