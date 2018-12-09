Самые яркие моменты боя Ломаченко – Педраса: фоторепортаж
В ночь с 8 на 9 декабря в Нью-Йорке украинец Василий Ломаченко и пуэрториканец Хосе Педраса провели объединительный бой, где на кону стояли два чемпионских пояса – WBA и WBO.
Ломаченко победил единогласным решение судей. Однако Педраса сумел дать достойный бой украинскому чемпиону, выстояв все 12 раундов.
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Василию удалось отправить Педрасу на настил ринга, однако соперник достойно поднялся.
Фото: Top Rank
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