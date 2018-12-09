20:28
9 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Гнев бацьки на Путина. Сказка российских СМИ об Украине
      Вєсті Кремля
      19:01, 8 декабря
      Вести. UA. Жир. Банда Ляшко. Украинский "Пороховоз"
      Вєсті.UA
      19:31, 8 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, 8 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Самые яркие моменты боя Ломаченко – Педраса: фоторепортаж

      134 Читати новину українською
      Василий Ломаченко – Хосе Педраса
      Василий Ломаченко – Хосе Педраса / Top Rank

      В ночь с 8 на 9 декабря в Нью-Йорке украинец Василий Ломаченко и пуэрториканец Хосе Педраса провели объединительный бой, где на кону стояли два чемпионских пояса – WBA и WBO.

      Ломаченко победил единогласным решение судей. Однако Педраса сумел дать достойный бой украинскому чемпиону, выстояв все 12 раундов.

      Читайте также: Ломаченко назвал боксера, с которым хочет драться следующим

      Читайте также: Ломаченко существенно улучшил позицию в рейтинге лучших боксеров мира

      Читайте также: Ломаченко победил Педрасу и стал чемпионом мира по версиям WBA и WBO​

      Читайте также: Ломаченко – Педраса: видео боя

      Василию удалось отправить Педрасу на настил ринга, однако соперник достойно поднялся.


      Фото: Top Rank

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Ломаченко – Педраса Василий Ломаченко Спорт Бокс
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук