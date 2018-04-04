Самый большой и самый мощный в мире самолет "Мрия" получил заказ в Германии

Впервые, более чем за год, гордость Украины АН-225 "Мрия" снова расправила крылья и направляется в Германию.

Впервые за столь длительное время "Мрия" прогревает двигатели, чтобы выполнить свой первый заказ. Пока не было заказов, его модернизировали и улучшали. В Лейпциге самолет загрузится и начнет выполнение четырех заказов.

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Именно заказ, объясняют в "Антонове", и труднее всего найти для самолета, который может поднять в воздух 640 тонн.

Сколько стоит один полет гиганта и что именно везут не говорят, коммерческая тайна – требование заказчика. Впрочем, даже такая работа, говорят, позволяет покрывать расходы и зарабатывать. В этом году исполнится 30 лет с первого полета "Мрии".

Как улетал украинский гигант – смотрите в сюжете.