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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
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      Саркастические новости от Щура: Как на Монатика повлиял закон о языке. Супергерой по-украински

      58 Читати новину українською
      Саркастические новости от Щура
      Саркастические новости от Щура / 24 канал

      В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – Монатик пытается запутать тех, кто хочет понять, на каком же языке он поет в новом клипе. А для тех, кто сомневается в патриотизме исполнителя, в видео есть целых семь секунд нескрываемой украинской пропаганды. Даже Тор из Асгарда ударил Таноса слабее, чем продавщица из Херсона дала пощечину грабителю.

      Также в выпуске:

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      Видео полного выпуска "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 28 апреля 2019:

       

      blog_ava
      На российском ТВ выйдет развлекательное шоу с новоиспеченным президентом Украины Зеленским
      28 апреля
      748
      Теги: Новости Украины Новости Херсона языковый вопрос #@)₴?$0 с Майклом Щуром
      Источник: 24 канал
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