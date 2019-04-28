Саркастические новости от Щура: Как на Монатика повлиял закон о языке. Супергерой по-украински

В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – Монатик пытается запутать тех, кто хочет понять, на каком же языке он поет в новом клипе. А для тех, кто сомневается в патриотизме исполнителя, в видео есть целых семь секунд нескрываемой украинской пропаганды. Даже Тор из Асгарда ударил Таноса слабее, чем продавщица из Херсона дала пощечину грабителю.

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