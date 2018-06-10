Саркастические новости от Щура. Неприятности коррупционера. О чем думают политики
В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – НАБУ и НАПК не могли создать для коррупционеров настоящих неприятностей, им было комфортно втроем, но теперь все иначе, к ним присоединяется Антикоррупционный суд. Суд Линча, или украинские политики начали говорить то, о чем на самом деле думают!
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Гость студии: Курс Валют "4533".
Источник: 24 Канал
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