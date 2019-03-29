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      Саркастические новости от Щура: Топ-6 отвратительных агитационных песен! Позитив в выборах-2019

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      Саркастические новости от Щура
      Саркастические новости от Щура / 24 канал

      В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – Ани Лорак, Потап и Каменских, Могилевская – все они когда-то агитировали за кандидатов в президенты Тимошенко, Кучму, Януковича, и большинство из этих песен были отвратительными. В президентских выборах тоже можно найти позитив. Например, даже если Зеленский станет президентом, то еще больше украинцев захотят воспользоваться безвизом, дабы уехать прочь!

      Также в выпуске:

      Мертвый стал секретарем избирательного участка, а покойникам до сих пор приходят приглашения голосовать!

      Надо знать, перед тем как голосовать! Не введет смертную казнь, не снизит цены на газ и не будет приказывать премьеру: какие полномочия президента Украины.

      Об этом не мечтали "Сто лет одиночества": Полюховичи заполонят выборы.

      Кто такие милениалы, почему они интересуются политикой и забивают на секс!?

      "Дерьмовый" хит группы "ТИК" в поддержку Порошенко, Зеленский поет сам о себе, а Гига представляет Ляшко.

      Молодая Марченко, Кучма и "никакой рекламы"!

      90-е и первые президенты: кто-то похож на очередь за ливеркой, кто-то идет в Европу и дружит с Россией, а кому-то нужно объединение братских народов.

      Видео полного выпуска "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 29 марта 2019:

       

      blog_ava
      Дебаты без Порошенко, Зеленского и Тимошенко: почему не пришли лидеры избирательной гонки
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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Петр Порошенко Юлия Тимошенко - новости Выборы Президента 2019 Музыка #@)₴?$0 с Майклом Щуром
      Источник: 24 канал
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