Саркастические новости от Щура: Топ-6 отвратительных агитационных песен! Позитив в выборах-2019

В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – Ани Лорак, Потап и Каменских, Могилевская – все они когда-то агитировали за кандидатов в президенты Тимошенко, Кучму, Януковича, и большинство из этих песен были отвратительными. В президентских выборах тоже можно найти позитив. Например, даже если Зеленский станет президентом, то еще больше украинцев захотят воспользоваться безвизом, дабы уехать прочь!

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Мертвый стал секретарем избирательного участка, а покойникам до сих пор приходят приглашения голосовать!

Надо знать, перед тем как голосовать! Не введет смертную казнь, не снизит цены на газ и не будет приказывать премьеру: какие полномочия президента Украины.

Об этом не мечтали "Сто лет одиночества": Полюховичи заполонят выборы.

Кто такие милениалы, почему они интересуются политикой и забивают на секс!?

"Дерьмовый" хит группы "ТИК" в поддержку Порошенко, Зеленский поет сам о себе, а Гига представляет Ляшко.

Молодая Марченко, Кучма и "никакой рекламы"!

90-е и первые президенты: кто-то похож на очередь за ливеркой, кто-то идет в Европу и дружит с Россией, а кому-то нужно объединение братских народов.

Видео полного выпуска "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 29 марта 2019: