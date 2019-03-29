Саркастические новости от Щура: Топ-6 отвратительных агитационных песен! Позитив в выборах-2019
В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – Ани Лорак, Потап и Каменских, Могилевская – все они когда-то агитировали за кандидатов в президенты Тимошенко, Кучму, Януковича, и большинство из этих песен были отвратительными. В президентских выборах тоже можно найти позитив. Например, даже если Зеленский станет президентом, то еще больше украинцев захотят воспользоваться безвизом, дабы уехать прочь!
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Видео полного выпуска "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 29 марта 2019: