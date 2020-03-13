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      Саудовская Аравия будет продавать Европе нефть по 20 долларов за баррель: это повлияет на РФ

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      Компания Aramco собирается доставить в Европу свою сырую нефть по цене примерно 20 долларов за баррель. Такая существенная скидка для европейских производителей топлива заставит Россию удешевить свою нефть Urals в несколько раз.

      Традиционно Эр Рияд продавал лишь 10% собственной добычи в Европе. Как сообщает Bloomberg, сейчас компания готова буквально "залить" европейский рынок своей нефтью по очень низкой цене. В Aramco готовы увеличить поставки с 25% до 200%.

      К теме Саудовская Аравия против России: почему началась и чем завершится нефтяная война

      Саудовские скидки настолько большие, что Arab Light вытеснит сибирскую Urals и другие потоки сырой нефти из рациона региональных переработчиков, если их относительная цена также не упадет.

      Скидки на российскую нефть и так увеличили 9 марта. Нидерландский продавец Vitol Group и сингапурский Trafigura Group Ltd. не смогли найти покупателей на нее в "черный понедельник". Тогда они предложили продавать нефть марки Urals с наибольшими скидками к региональному показателю почти за два месяца.

      Чтобы удержать конкуренцию и просто иметь, куда девать нефть, Россия тоже будет вынуждена существенно снизить цену на свою нефть марки Urals, которая, к слову, хуже по качеству, чем аравийская.

      Что известно об Aramco?
      Saudi Aramco – это крупнейшая по добыче и запасам нефти компания мира, национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Создана в 1933 году частным бизнесом США и правительством Саудовской Аравии. Арамко обеспечивает 98% нефтедобычи Саудовской Аравии. Также закупает большую часть добытой нефти, которую экспортируют в Западную Европу, США и Японию.

      Кратко об обвале цен на нефть

      ОПЕК и Россия не смогли договориться о снижении уровня добычи нефти. Эр-Рияд на встрече ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти – 24 канал) попытался продвинуть наибольшее с 2008 года сокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Тогда бы Россию ждало сокращение на 500 тысяч баррелей, поэтому Москва отказалась заключать новый договор.

      В результате 9 марта цены на нефть упали на 30%: это самый чувствительный однодневный обвал цен, начиная с 1991 года. Из-за сопутствующего обвала международных фондовых бирж в тот день и резкого падения акций ведущих российских компаний, этот день назвали "черным понедельником".

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости России нефть Саудовская Аравия Обвал цен на нефть
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