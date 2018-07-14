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Сборная Хорватии: все, что нужно знать про сенсационного финалиста ЧМ-2018

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Сборная Хорватии по футболу - финалист ЧМ-2018
Сборная Хорватии по футболу - финалист ЧМ-2018

15 июля в финальном поединке чемпионата мира 2018 года встретятся сборные Франции и Хорватии.

Редакция "24 канала" предлагает вашему вниманию небольшой обзор сборной Хорватии: успехи и неудачи, путь к финалу, игроки сборной, а также множество интересных фактов из истории европейского клуба. Сборная Хорватии впервые сыграет в финале чемпионата мира по футболу.

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История и достижения сборной Хорватии

Команда существует с 1990 года и была признана ФИФА и УЕФА летом 1992 года, через год после получения Хорватией независимости от Югославии.

Сборная провела свои первые официальные матчи в отборочном раунде к чемпионату Европы 1996 года, по результатам которого команда вышла в финальную часть, чтобы впервые принять участие в главном международном турнире континента.

Лучшим в истории команды стал нынешний чемпионат мира 2018 года, когда сборная Хорватии дошла до финала. До этого Хорватия стала бронзовым призером чемпионата мира 1998 года, а ее игрок Давор Шукер стал лучшим бомбардиром турнира.

Сборная Хорватии дважды, в 1994 и 1998 годах, признавалась ФИФА командой, добившейся наибольшего прогресса в рейтинге сборных по итогам года, а также занимала в нем места с 125-го по 3-е, что представляет наибольшую разницу между занимаемыми местами в рейтинге ФИФА среди всех сборных команд. В отборочных турнирах чемпионатов мира 2002 и 2006 годов хорваты выходили в финальную часть, не потерпев ни одного поражения в отборочных матчах.

С самого момента создания сборная Хорватии ворвалась в элиту европейского и мирового футбола. Практически каждый топ-турнир проходит с ее участием, пусть и далеко не всегда "клетчатые" являются фаворитами соревнований.

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Путь к финалу

Нынешнее поколение сборной Хорватии, возможно, не кажется таким звездным, но к темным лошадкам ЧМ-2018 в России его точно причисляли. Оставалось только в группе пройти проверку Аргентиной, а потом не растеряться в плей-офф – этого хорватам всегда не хватало.

Аргентина сама решила не усложнять Хорватии жизнь и показала, что именно "клетчатые" оказывается, были фаворитом группы – 3:0. Победы над Нигерией (2: 0) и Исландией (2: 1) выглядели, скорее, очередными. На третий, ничего не решающий матч Златко Далич выставил полурезервный состав – иногда это выходит боком, но здесь тренер, похоже, угадал и сумел сбить своим футболистам ритм нагрузок.

В плей-офф ЧМ-2018 Хорватия прошла через три экстра-тайма и две серии пенальти. В игре с Данией были забиты два рекордно быстрых гола – на первой и четвертой минутах, а дальше лучшими на поле были вратари. Лука Модрич не реализовал пенальти в овертайме, а в серии 11-метровых Даниэль Субашич был немного лучше своего визави Каспера Шмайхеля и потянул три удара против двух (1: 1, 3: 2 пен.).

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В игре с Россией все развивалось еще более зрелищно: соперники обменялись голами и в основное время, и в дополнительное, а в серии пенальти хозяев подвело исполнение (2: 2, 4: 3 пен.).

Наконец, против Англии хорваты отыгрывались с пятой минуты и только на 109-й повели в счете сами после удара Марио Манджукича – этот гол и стал победным (2: 1 д.в.).

1-й матч Группы D: Хорватия – Нигерия 2:0

2-й матч Группы D: Хорватия – Аргентина 3:0

3-й матч Группы D: Хорватия – Исландия 2:1

1/8 финала: Хорватия – Дания 1:1 (3:2 пен.)

1/4 финала: Хорватия – Россия 2:2 (4:3 пен.)

1/2 финала: Хорватия – Англия 2:1

Состав сборной Хорватии

В полуфинальном матче ЧМ-2018 Хорватия-Англия Златко Далич до 90-й минуты не сделал ни одной замены, боясь нарушить сыгранность скелета команды. Поэтому в финале чемпионата мира главный тренер сборной Хорватии оставит тот же состав.

Ориентировочный состав сборной Хорватии: Субашич –Стринич, Вида, Ловрен, Врсалько – Брозович – Перишич, Ракитич, Модрич, Ребич – Манджукич.

Интересные факты

  • десять лет назад – в отборочном турнире к ЧЕ-2008 – хорватская команда вытащила сборную России в финальную часть. В последнем туре в ничего не значимом для них матче хорваты обыграли англичан на их поле со счетом 3: 2. Таким образом, они не пустили родоначальников футбола на Евро. Тогда российская команда, которая уже потеряла все шансы, чудом оказалась в числе участников ЧЕ;
  • на ЧМ-1998 Хорватия ловко прыгнула на третье место, а затем трижды не выходила из группы (2002, 2006, 2014) и один раз не преодолела отборочный этап (2010). Сейчас "клетчатая" команда проводит лучший чемпионат мира за последние 20 лет
  • в сборной Хорватии 22 игрока, а не 23 как у всех. Дело в том, что нападающего Николу Калинича выгнали из команды прямо во время чемпионата. Форвард "Милана" отказался выйти на замену в матче против Нигерии. Калинич сослался на боль в спине. Однако такое произошло не в первый раз – футболист уже отказывался выходить на поле в товарищеских матчах. И вот тренер не стерпел – он выставил Николу Калинича за дверь;
  • сейчас в составе хорватской команды только один игрок, который играет в национальном чемпионате. Это вратарь Доминик Ливанович из загребского "Динамо". По другим игрокам можно изучать карту Европы – Англия, Испания, Италия, Германия, Франция.
  • Сейчас в Хорватии считают, что попаданием на ЧМ-2018 национальная сборная обязана тренеру Златко Даличу. За тур до конца квалификации был уволен бывший наставник команды Анте Чачич.
Теги: Новости спорта Хорватия Чемпионат мира по футболу - 2018 ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 канал
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