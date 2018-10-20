Сборная Украины по футболу может сыграть матч в Полтаве

Сборная Украины расширяет географию домашних стадионов. Следующим городом, который может принять матч "сине-желтых", является Полтава.

Об этом заявил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

"Мы стараемся максимально расширить географию выступлений национальной команды. Год назад она играла на НСК "Олимпийский", затем, уже в этом году, были Львов и Харьков. Теперь на очереди Днепр. Сейчас мы серьезно рассматриваем вариант, чтобы в следующем году сборная впервые в истории провела один из своих домашних матчей в Полтаве. Это будет своеобразная благодарность руководству полтавской "Ворсклы" и городу за работу по модернизации стадиона", – заявил Андрей Павелко.

Читайте также: Сборная Украины сыграет товарищеский матч в Днепре в непривычной форме

Однако он не уточнил, что именно это может быть за матч – товарищеский или официальный в отборе на Евро-2020.

Также стоит напомнить, что Павелко пообещал, что сборная Украины первый домашний матч отбора Евро-2020 сыграет во Львове. Главный тренер национальной сборной также заявил, что хочет, чтобы сборная один из матчей провела в Киеве.