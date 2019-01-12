Сборная Украины сыграет матч отбора в Евро-2020 на стадионе, который вмещает 5 тысяч зрителей

Федерация футбола Украины сообщила, что выездной поединок отбора Евро-2020 против Литвы состоится в городе Вильнюс.

Встреча пройдет на стадионе ЛФФ, который вмещает всего лишь 5067 зрителей. Стадион находится в городе Вильнюс и является домашним для "Жальгириса", "Тракая" и национальной команды. После реконструкции в 2012 году стадион получил третью категорию УЕФА, а естественный газон был заменен на искусственный.

Читайте также: Сборная Украины официально сыграет с Португалией 14 октября в Киеве

Билеты на матч стоят от 12 (около 390 гривен) до 18,8 (около 610 гривен) евро.

Матч отбора к Евро-2020 Германия – Украина состоится 7 сентября 2019 года.

Напомним, что первый матч отбора к Евро-202 против Португалии (22 марта) Украина проведет в Лиссабоне.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram