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      Сборная Украины сыграет матч отбора в Евро-2020 на стадионе, который вмещает 5 тысяч зрителей

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      Стадион ЛФФ
      Стадион ЛФФ / Википедия

      Федерация футбола Украины сообщила, что выездной поединок отбора Евро-2020 против Литвы состоится в городе Вильнюс.

      Встреча пройдет на стадионе ЛФФ, который вмещает всего лишь 5067 зрителей. Стадион находится в городе Вильнюс и является домашним для "Жальгириса", "Тракая" и национальной команды. После реконструкции в 2012 году стадион получил третью категорию УЕФА, а естественный газон был заменен на искусственный.

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      Билеты на матч стоят от 12 (около 390 гривен) до 18,8 (около 610 гривен) евро.

      Матч отбора к Евро-2020 Германия – Украина состоится 7 сентября 2019 года.

      Напомним, что первый матч отбора к Евро-202 против Португалии (22 марта) Украина проведет в Лиссабоне.

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      Теги: Спорт Футбол Евро-2020 Сборная Украины по футболу
      Источник: 24 Канал
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