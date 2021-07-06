В областном управлении Службы безопасности предупреждали об их проведении заранее. В то же время в СБУ предупредили о возможности временных ограничений в отдельных районах.
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"Цель учений – отработка алгоритма действий субъектов борьбы с терроризмом с использованием возможностей сводного подразделения противодействия диверсиям Anti-Sabotage group, сформированного в рамках проведения контрдиверсійного компонента учений "Си Бриз – 2021", – говорится в сообщении СБУ.
В то же время в пресс-службе ведомства отметили, что тренировки пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным. Они состоятся в Измаиле и таких районах Одесской области как:
- Белгород-Днестровском;
- Измаильском;
- Болградском.
Какие ограничения могут ввести из-за обучения СБУ
Во время учений в отдельных районах Одесской области могут временно вводить особый режим – речь идет об ограничении или запрете движения транспорта и пешеходов.
Кроме того, могут проверять документы, удостоверяющие личность, личные вещи и автомобили в частности.
Обучение "Си Бриз-2021": кратко
- 28 июня в Одессе с участием представителей около 30 стран-участников состоялась церемония открытия украинско-американских учений "Си Бриз – 2021".
- Они продлятся до 10 июля в Одессе, Очакове, на Днестровском лимане, Кинбурнской косе, островах Первомайский и Змеиный, а также в других районах Украины.