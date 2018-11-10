СБУ разоблачила банду, которая продавала сомнительного качества лекарства для онкобольных: фото

Сотрудники СБУ разоблачили преступную группировку которая контрабандой ввозила и продавала фальсифицированные лекарства для онкобольных.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Банда поставляла из страны-агрессора, а также Турции и Индии большими партиями незарегистрированные в Украине медицинские препараты для онкобольных в Киеве, Днепре, Харькове, Хмельницком и Виннице. Товар "распространялся" с помощью врачей региональных онкологических диспансеров.



Банда поставляла фальсифицированные лекарства для онкобольных

По данным профильных экспертов, препараты представляли угрозу жизни и здоровью людей. Перевозка лекарств осуществлялась с грубым нарушением условий хранения, что приводило к потере медикаментозного эффекта.

Лекарства сомнительного качества для онкобольных

Правоохранители во время проведения следственных действий в Винницкой, Днепропетровской, Киевской и Хмельницкой областях изъяли сотни упаковок незарегистрированных в Украине контрабандных лекарственных средств.