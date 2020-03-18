СБУ задержала 6 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе
Правоохранители разоблачили 6 злоумышленников в Одессе и в Донецкой и Луганской областях. Нарушители распространяли фейки о коронавирусе.
Задержанный в Одессе также пропагандировал сепаратизм в интересах России, сообщила пресс-служба СБУ в фейсбуке.
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Одессит получал задания не только распространять ложную информацию о коронавирусе, но и публиковал материалы с призывами к изменению территориальных границ и государственной границы Украины.
Правоохранители уже провели следственные действия и задержали мужчину. Злоумышленнику впоследствии изберут меру пресечения – домашний арест.
Это правонарушение предусмотрено статьей 110 Уголовного кодекса. Злоумышленнику грозит до 3 лет тюрьмы.
Кроме того, СБУ привлекла к ответственности еще 5 человек в Черновицкой и Луганской областях за распространение фейков о коронавирусе.
Служба безопасности Украины призвала не доверять информации из непроверенных источников и не распространять ее.
В Украине ввели карантин из-за коронавируса минимум до 3 апреля. Сейчас подтверждено 14 случаев заболевания, 2 из них – летальные.
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