17:58
18 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      СБУ задержала 6 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе

      - Читати новину українською

      Правоохранители разоблачили 6 злоумышленников в Одессе и в Донецкой и Луганской областях. Нарушители распространяли фейки о коронавирусе.

      Задержанный в Одессе также пропагандировал сепаратизм в интересах России, сообщила пресс-служба СБУ в фейсбуке.

      Ранее Дезинфекция с вертолетов: в соцсетях распространяют фейки о коронавирусе

      Одессит получал задания не только распространять ложную информацию о коронавирусе, но и публиковал материалы с призывами к изменению территориальных границ и государственной границы Украины.

      Правоохранители уже провели следственные действия и задержали мужчину. Злоумышленнику впоследствии изберут меру пресечения – домашний арест.

      Это правонарушение предусмотрено статьей 110 Уголовного кодекса. Злоумышленнику грозит до 3 лет тюрьмы.

      Кроме того, СБУ привлекла к ответственности еще 5 человек в Черновицкой и Луганской областях за распространение фейков о коронавирусе.

      Служба безопасности Украины призвала не доверять информации из непроверенных источников и не распространять ее.

      В Украине ввели карантин из-за коронавируса минимум до 3 апреля. Сейчас подтверждено 14 случаев заболевания, 2 из них – летальные.

      коронавірус карантин що заборонено
      Что запрещено в Украине из-за карантина / инфографика 24 канала

      Зеленский подписал закон о налоговых изменениях на время карантина: о каких именно
      сегодня
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости Одессы Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Черновцов Криминальные новости Новости Луганска СБУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:26 Валютные ограничения из-за карантина: почему не стоит паниковать
      Юлія Поскробок
      сегодня , 16:20 Хаос и пробки: каким был первый день без метро и что власть сделала не так
      Юрій Бутусов
      сегодня , 10:30 Azure Stack with Kyivstar: преимущества облачной платформы для украинского бизнеса
      17 марта , 16:14 Первые шаги в покере: как найти свою "коронку" и заработать
      сегодня , 10:32 Дезинфекция квартиры от вирусов: действенные советы
      Ростислав Струтинський
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук