Секс после родов: как наладить интимную жизнь
Возвращение к интимной жизни после родов происходит постепенно. У многих пар секс уже не будет таким, как раньше. Дело вовсе не в потере интереса к половому партнеру, а в измененном, более зрелом отношении друг к другу. Родителей объединяет особое духовное родство.
Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Кравец Ульяна Евгеньевна.
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Что происходит с женским организмом после родов
Два месяца (до 8 недель) матка очищается: выделения (лохии) носят постепенно угасающий характер;
Промежность после родов травмирована, поэтому любое проникновение приносит боль;
Из-за разрывов, внешних и внутренних швов на матке может легко проникнуть инфекция.
Какие проблемы могут возникнуть во время секса после родов
1. Отсутствие желания у женщины, ведь у нее в голове приоритеты расставлены теперь по-другому, и весь мир крутится вокруг младенца. И это норма! Просто надо немного времени и терпения мужа и все наладится.
После родов могут возникнуть проблемы с сексом
2. Страх боли. В любом случае все страхи нужно преодолевать, и лучше все обсудить со своим партнером.
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3. Изменение ощущений. После родов у женщины изменяются формы и пропорции половых органов, в частности, значительно расширено влагалище, которое в течение нескольких первых месяцев после родов остается расслабленным. А значит, половой акт происходит по-новому. Не волнуйтесь, это состояние временное. А усилить ощущения во время секса помогут позы, при которых бедра плотно сжимаются. Чтобы ускорить процесс восстановления, женщинам помогут упражнения Кегеля.
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