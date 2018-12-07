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      Секс после родов: как наладить интимную жизнь

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      Секс после родов
      Секс после родов / 4mama.ua

      Возвращение к интимной жизни после родов происходит постепенно. У многих пар секс уже не будет таким, как раньше. Дело вовсе не в потере интереса к половому партнеру, а в измененном, более зрелом отношении друг к другу. Родителей объединяет особое духовное родство.

      Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Кравец Ульяна Евгеньевна.

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      Что происходит с женским организмом после родов

      Два месяца (до 8 недель) матка очищается: выделения (лохии) носят постепенно угасающий характер;

      Промежность после родов травмирована, поэтому любое проникновение приносит боль;

      Из-за разрывов, внешних и внутренних швов на матке может легко проникнуть инфекция.

       
      Врач акушер-гинеколог Кравец Ульяна
      “Именно до 2 месяцев происходит восстановление после родов поврежденных тканей, и уменьшается риск открытия кровотечений. Кроме того, непосредственно после родов половые пути подвержены различным инфекциям, а через 1,5-2 месяца они восстанавливаются, и этот риск уменьшается. Если было кесарево сечение, то первый секс после родов возможен через 2.5-3 месяца”.

      Какие проблемы могут возникнуть во время секса после родов

      1. Отсутствие желания у женщины, ведь у нее в голове приоритеты расставлены теперь по-другому, и весь мир крутится вокруг младенца. И это норма! Просто надо немного времени и терпения мужа и все наладится.

      Секс після пологів
      После родов могут возникнуть проблемы с сексом

      2. Страх боли. В любом случае все страхи нужно преодолевать, и лучше все обсудить со своим партнером.

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      3. Изменение ощущений. После родов у женщины изменяются формы и пропорции половых органов, в частности, значительно расширено влагалище, которое в течение нескольких первых месяцев после родов остается расслабленным. А значит, половой акт происходит по-новому. Не волнуйтесь, это состояние временное. А усилить ощущения во время секса помогут позы, при которых бедра плотно сжимаются. Чтобы ускорить процесс восстановления, женщинам помогут упражнения Кегеля.

       
      Врач  акушер-гинеколог Кравец Ульяна
      “Интимная жизнь после родов у каждой пары начинается по-своему. Но если мужчина и женщина привязаны друг к другу, чувствуют любовь и нежность, они обязательно справятся с возможными трудностями. И подытоживая все вышесказанное, хочу посоветовать женщинам: 1. Не спешить с близостью, выждать 2 месяца; 2. Не бояться говорить с партнером о своих переживаниях и страхах; 3. Помните: сразу вы не получите отличный результат, только ваше терпение и работа над собой приведут к желаемому результату. Берегите себя, мои дорогие!”

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      Теги: Статьи Здоровье Женское здоровье Беременность и роды Секс
      Источник: Здоров'я 24
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