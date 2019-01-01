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      Сергей Стаховский уступил в первом круге на турнире в Катаре

      4 Читати новину українською
      Сергей Стаховский
      Сергей Стаховский / btu.org.ua

      Украинский теннисист Сергей Стаховский не сумел справиться с четвертым сеяным турнира ATP-250 в катарской Дохе, проиграв в двух сетах итальянцу Марко Чеккинато.

      Стаховский и Чеккинато в Катаре проводили дебютный очный матч. У букмекеров с небольшим перевесом фаворитом считался украинец, но продолжить свою победную серию до трех игр ему не удалось.

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      Встреча длилась 1 час и 23 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:3. Сергей потерял на своей подаче три гейма.

      В 1/8 финала турнира в Дохе Чеккинато сыграет против аргентинца Гвидо Пельи.

      Напомним, что украинец прошел в основную сетку турнира благодаря двум победам в квалификации против Джана Марко Морони и Мирзы Басича.

      Сергей Стаховский – Марко Чеккинато 0:2 (4:6, 2:6)

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      Теги: Теннис Сергей Стаховский Спорт
      Источник: 24 Канал
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