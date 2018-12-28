Мне так больно было за Крым, – старший лейтенант ВМС Украины

Мы разговариваем с Сергеем Мизюком в одной из кают среднего десантного корабля "Юрий Олефиренко". Это мой первый выход в открытое море и абсолютно будничное событие для военного моряка.

Мне так больно было за Крым. Очень обидно, хоть уже сейчас понимаю, что поступал нехорошо. Просто хотелось начистить лица всем однокурсникам в "нахимовке", которые повелись на обещания россиян и предали присягу. Я даже писал им гадости в соцсети,

– говорит 24-летний старлей Сергей Мизюк.

Сейчас нет шторма – корабль слегка покачивается, у меня кружится голова, и я очень боюсь что-то пропустить или забыть спросить. Сережа почти всегда улыбается, хоть и не сразу согласился говорить со мной.

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Я тут, – отмахивался моряк, – вообще недолго служу. Вон, поговори с опытными матросами – расскажут тебе всю правду.

Старлей мечтал о море с детства: он очень робко вспоминает, что на флоте служил его папа, который умер, когда Сереже не было и пяти лет. В 2011-м будущий офицер уехал из родного Кропивницкого (Кировограда) в Крым и поступил в Севастополе в Академию военно-морских сил имени П.С. Нахимова. Когда началась незаконная аннексия Крыма, Мизюк заканчивал третий курс.

Все началось с бесконечного патрулирования территории академии. Мы, конечно, и представить не могли, что РФ пойдет так далеко,

– вспоминает моряк.

Россияне обещали курсантам достойные зарплаты и хорошие корабли, которые, в том числе, будут ходить за границу. По словам Сергея, приблизительно половина его однокурсников поверила в это. Часть "нахимовцев" переходила на сторону россиян прямо на плацу.

Те, кто не захотел предавать Украину, в этот момент просто выходили из строя. Не понимал и не пойму тех, кто не пошел за нами,

– рассказывает Сергей

В числе курсантов, которые, как и Мизюк, выходили из строя, были командир малого бронированного катера "Никополь" Богдан Небылица и теперь уже сотрудник СБУ Андрей Драч. 25 ноября этого года Небылица, Драч и еще 22 украинских моряка были захвачены российским спецназом в плен в Азовском море. Когда Сергей, Богдан и Андрей учились в "нахимовке", они показательно пели гимн Украины, спускали триколор и поднимали вместо него сине-желтый флаг.

На "Юрий Олефиренко" Мизюк отвечает за "сердце корабля", он – командир электромеханической боевой части. Сергей и его ребята запускают и обслуживают двигатели единственного в Украине десантного корабля и делают так, что он ходит и, несмотря на возраст (в 2021-м судну исполнится 50 лет – Прим. авт.), будет продолжать ходить.

Мне нравится служба. Я еще в академии изучал электро-боевую часть, хотел заниматься именно этим. Конечно, сами условия службы могли бы быть и лучше. Но это уже вопрос не к нашему капитану и не к начальнику дивизиона, а к вышестоящему командованию. Я не жалуюсь, военные не должны жаловаться, но должны, как мне кажется, все-таки высказывать собственное мнение,

– говорит старший лейтенант

Автор: Ольга Омельянчук

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