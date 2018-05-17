Сестра Меган Маркл попала в аварию накануне свадьбы

Сводная сестра будущей жены принца Гарри – Саманта Маркл, попала в ДТП во Флориде. Во время движения автомобиля их обступила толпа папарацци, из-за чего бойфренд Саманты Марк не справился с управлением и врезался в бетонный забор.

Об этом сообщают на TMZ.

Инцидент произошел в среду, 16 мая, за несколько дней до свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. 52-летнюю Саманту госпитализировали с подозрением на сломанную лодыжку и переломом колена. Сейчас она находится в реанимации.

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Сама пострадавшая сестра Меган считает виновниками аварии папарацци. Марк, пытаясь избежать аварии из-за внимания фотографов, резко повел машину в сторону и въехал в бетонный забор. О состоянии здоровья бойфренда Саманты в издании ничего не сообщают.

Саманта Маркл в больнице после ДТП

Как сообщалось ранее, сводные брат и сестра Маркл по отцу не были приглашены на свадьбу, поэтому они обнародовали громкие заявления и интервью о бестактности сестры и британских монархов.

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Напомним, что свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. По подтвержденной информации самой невесты, ее отец Томас Маркл не будет присутствовать на торжестве из-за проблем со здоровьем. Мать Меган Дориа Редлан должна присутствовать на церемонии.