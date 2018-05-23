Сеть очаровали сказочные портреты с цветами: фото
Художники все чаще экспериментируют, вводя в искусство новые образцы творчества. Так, художница с псевдонимом Omerika решила создать удивительные портреты, в которых не видно лица модели. Результат работы просто поражает.
Художница умело создает фотографии на грани реальности. Она не только экспериментирует с формой, заменяя лицо человека на цветы, но и с цветами. К сюрреалистическим портретам Omerika добавляет немного магии, отметили пользователи сети.
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На работах художницы видно образы человеческого тела и лепестки цветов и растений. Яркие работы приковывают к себе внимание и завораживают зрителей.
Почти все мои портреты частично безликие и немного сюрреалистические, но многие из них имеют повторяющиеся элементы природы,
– отметила Omerika.
Свои достижения мастерица демонстрирует на своей странице в Instagram. Почти 20 тысяч человек следят за творчеством Omerika и ежедневно любуются ее работами.
Работы художницы, которые завораживают
Сюрреалистические портреты
Удивительные фотоработы художницы
Красота природы и человеческого тела