Сеть очаровали сказочные портреты с цветами: фото

Художники все чаще экспериментируют, вводя в искусство новые образцы творчества. Так, художница с псевдонимом Omerika решила создать удивительные портреты, в которых не видно лица модели. Результат работы просто поражает.

Художница умело создает фотографии на грани реальности. Она не только экспериментирует с формой, заменяя лицо человека на цветы, но и с цветами. К сюрреалистическим портретам Omerika добавляет немного магии, отметили пользователи сети.

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На работах художницы видно образы человеческого тела и лепестки цветов и растений. Яркие работы приковывают к себе внимание и завораживают зрителей.

Почти все мои портреты частично безликие и немного сюрреалистические, но многие из них имеют повторяющиеся элементы природы,

– отметила Omerika.

Свои достижения мастерица демонстрирует на своей странице в Instagram. Почти 20 тысяч человек следят за творчеством Omerika и ежедневно любуются ее работами.

Допис, поширений Omer (@omerika) 13 Січ 2018 р. о 9:17 PST

Допис, поширений Omer (@omerika) 18 Лис 2017 р. о 10:05 PST

Допис, поширений Omer (@omerika) 30 Вер 2017 р. о 10:23 PDT

Работы художницы, которые завораживают



Сюрреалистические портреты

Удивительные фотоработы художницы