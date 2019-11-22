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      Шаг к анбандлингу: Нацкомиссия предварительно сертифицировала оператора ГТС

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      Украинский регулятор предварительно сертифицировал оператора ГТС / Фейсбук Коболева

      Украина стала еще на шаг ближе к появлению независимого оператора газотранспортной системы (ГТС). Национальная регуляторная комиссия приняла предварительное решение о его сертификации.

      Об очередном шаге в направлении анбандлинга "Нафтогаза" сообщил в фейсбуке Андрей Коболев.

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      Окончательное решение планируют принять во второй половине декабря.

      Нас ожидает еще много работы, связанной с передачей ГТС под контроль Минфина и трансфером активов между "Укртрансгазом" и новым оператором ГТС,
      – написал Коболев.

      По его словам, в ближайшее время регулятор направит пакет документов в секретариат Энергосообщества. Европейский регулятор должен их тоже согласовать.

      Выдача сертификата оператору ГТС является обязательным условием завершения анбандлинга "Нафтогаза".

      Что такое анбандлинг?
      Предусматривает разделение транспортировки, хранения, добычи и продажи газа.

      В будущем это должно помочь решать газовые споры и избежать "политической составляющей" в газовых отношениях.

      Является необходимым условием для того, чтобы Украина могла заключить новый контракт о транзите газа с Россией по европейским правилам.

      Что Украина уже сделала на пути к независимой ГТС

      В конце октября Верховная Рада приняла закон о анбандлинге "Нафтогаза". За это решение проголосовал 341 депутат. Недавно Владимир Зеленский подписал закон.

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Евросоюз Андрій Коболев Газовый контракт Газ Нафтогаз
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