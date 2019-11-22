Шаг к анбандлингу: Нацкомиссия предварительно сертифицировала оператора ГТС
Украина стала еще на шаг ближе к появлению независимого оператора газотранспортной системы (ГТС). Национальная регуляторная комиссия приняла предварительное решение о его сертификации.
Об очередном шаге в направлении анбандлинга "Нафтогаза" сообщил в фейсбуке Андрей Коболев.
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Окончательное решение планируют принять во второй половине декабря.
Нас ожидает еще много работы, связанной с передачей ГТС под контроль Минфина и трансфером активов между "Укртрансгазом" и новым оператором ГТС,
– написал Коболев.
По его словам, в ближайшее время регулятор направит пакет документов в секретариат Энергосообщества. Европейский регулятор должен их тоже согласовать.
Выдача сертификата оператору ГТС является обязательным условием завершения анбандлинга "Нафтогаза".
Что такое анбандлинг?
Предусматривает разделение транспортировки, хранения, добычи и продажи газа.
В будущем это должно помочь решать газовые споры и избежать "политической составляющей" в газовых отношениях.
Является необходимым условием для того, чтобы Украина могла заключить новый контракт о транзите газа с Россией по европейским правилам.
Что Украина уже сделала на пути к независимой ГТС
В конце октября Верховная Рада приняла закон о анбандлинге "Нафтогаза". За это решение проголосовал 341 депутат. Недавно Владимир Зеленский подписал закон.