Шаг к анбандлингу: Нацкомиссия предварительно сертифицировала оператора ГТС

Украина стала еще на шаг ближе к появлению независимого оператора газотранспортной системы (ГТС). Национальная регуляторная комиссия приняла предварительное решение о его сертификации.

Об очередном шаге в направлении анбандлинга "Нафтогаза" сообщил в фейсбуке Андрей Коболев.

Читайте также: Рада приняла законопроект о независимой ГТС: что изменится

Окончательное решение планируют принять во второй половине декабря.

Нас ожидает еще много работы, связанной с передачей ГТС под контроль Минфина и трансфером активов между "Укртрансгазом" и новым оператором ГТС,

– написал Коболев.

По его словам, в ближайшее время регулятор направит пакет документов в секретариат Энергосообщества. Европейский регулятор должен их тоже согласовать.

Выдача сертификата оператору ГТС является обязательным условием завершения анбандлинга "Нафтогаза".

Что такое анбандлинг?

Предусматривает разделение транспортировки, хранения, добычи и продажи газа.



В будущем это должно помочь решать газовые споры и избежать "политической составляющей" в газовых отношениях.



Является необходимым условием для того, чтобы Украина могла заключить новый контракт о транзите газа с Россией по европейским правилам.

Что Украина уже сделала на пути к независимой ГТС

В конце октября Верховная Рада приняла закон о анбандлинге "Нафтогаза". За это решение проголосовал 341 депутат. Недавно Владимир Зеленский подписал закон.