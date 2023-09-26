"Шахеды" станут опасней: Иран модернезировал дроны и убрал одно из характерных отличий

Разработчики обновили дроны-камикадзе, которые Россия использует для терроризирования мирных украинских городов. Теперь они, вероятно, не будут издавать характерный звук.

Иран модернизировал "Шахеды". Теперь они будут оборудованы турбореактивными двигателями и не будут жужжать как мопед.

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БпЛА попал в пропагандистский фильм

Кадры теста модернизированного дрона есть в пропагандистском фильме, который покажут иранцам. В нем покажут историю создания ударного беспилотного летательного аппарата. Примечательно, что фильм пытались сделать как можно более эпическим.

Кадры с модернизированным дроном-камикадзе: смотрите видео

Предварительно новая версия будет оснащена турбореактивным двигателем.

Остальные детали не раскрывают.

Американское издание The Washington Post получило внутренние документы с зимы 2022 по весну 2023 года о сотрудничестве Москвы и Тегерана в производстве "Шахедов". В них говорится о заводе по производству иранских беспилотников в специальной экономической зоне "Алабуга" в российском Татарстане. Согласно плану, к 2025 году по плану должно выпустить 6000 "Шахедов".

В то же время следует определить, что существуют различные виды этих ронов. Если Shahed-131 и Shahed-136 – это простые и дешевые ударные дроны, то Shahed-191, Shahed-129 и Mohajer-6 – гораздо более сложная техника и в разы более дорогая.

В докладе аналитиков ISW отмечается , что Россия сосредоточена на производстве и усовершенствовании варианта Shahed-136, который имеет полезную нагрузку в 10 раз больше, чем Shahed-131.

Россия атакует Украину "Шахедами"