"Шахеды" станут опасней: Иран модернезировал дроны и убрал одно из характерных отличий
Источник:Benjamin Pittet
Разработчики обновили дроны-камикадзе, которые Россия использует для терроризирования мирных украинских городов. Теперь они, вероятно, не будут издавать характерный звук.
Иран модернизировал "Шахеды". Теперь они будут оборудованы турбореактивными двигателями и не будут жужжать как мопед.
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БпЛА попал в пропагандистский фильм
Кадры теста модернизированного дрона есть в пропагандистском фильме, который покажут иранцам. В нем покажут историю создания ударного беспилотного летательного аппарата. Примечательно, что фильм пытались сделать как можно более эпическим.
Кадры с модернизированным дроном-камикадзе: смотрите видео
Предварительно новая версия будет оснащена турбореактивным двигателем.
Остальные детали не раскрывают.
Американское издание The Washington Post получило внутренние документы с зимы 2022 по весну 2023 года о сотрудничестве Москвы и Тегерана в производстве "Шахедов". В них говорится о заводе по производству иранских беспилотников в специальной экономической зоне "Алабуга" в российском Татарстане. Согласно плану, к 2025 году по плану должно выпустить 6000 "Шахедов".
В то же время следует определить, что существуют различные виды этих ронов. Если Shahed-131 и Shahed-136 – это простые и дешевые ударные дроны, то Shahed-191, Shahed-129 и Mohajer-6 – гораздо более сложная техника и в разы более дорогая.
В докладе аналитиков ISW отмечается , что Россия сосредоточена на производстве и усовершенствовании варианта Shahed-136, который имеет полезную нагрузку в 10 раз больше, чем Shahed-131.
Россия атакует Украину "Шахедами"
- Российские военные ночью 26 сентября атаковали Одесскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". Украинские спасатели ликвидировали последствия российских обстрелов. В Одесской области в результате атаки россиян дронами-камикадзе двое граждан получили ранения. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.
- Враг атаковал дронами паромную переправу через Дунай. Она проходит между украинской Орловкой и румынской Исакчей. В Минобороны Румынии заявили, что в режиме реального времени отслеживали ситуацию во время террористической атаки России.
- В ночь на 25 сентября российские оккупанты атаковали дронами Днепропетровщину. В результате возник пожар на промышленном предприятии в Кривом Роге. Защитники неба работали ночью по враждебным БпЛА. Однако зафиксировано падение обломков.