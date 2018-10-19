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      "Шахтер" полурезервным составом и вдесятером вырвал победу у "Десны": видео гола

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      Шахтер – Десна видео голов и обзор матча
      Шахтер – Десна видео голов и обзор матча

      12-й тур УПЛ открывал матч донецкого "Шахтера" против черниговской "Десны". Несмотря на то, что уже во вторник "горнякам" играть против "Манчестер Сити" в лиге чемпионов, матч решили провести в пятницу, 19 октября.

      Шахтер – Десна 1:0
      Голы:       Майкон, 88

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      Коуч "горняков" Паулу Фонсека дал отдохнуть нескольким основным исполнителям перед сверхважным поединком в Лиге чемпионов с "Манчестер Сити". Также этот матч стал особенным для Андрея Пятова, который сыграл уже 400-ю игру за "горняков". В честь этого "Шахтер" сделал особую форму для легенды своего клуба.

      В первом тайме команды создали много острых моментов, однако только один удалось довести до ума и тот был мимо. На 25-й минуте Исмаили остро прострелил с левого фланга – Паст в падении отбил мяч перед собой, но Кайоде не смог добить снаряд в ворота.

      Хотя в начале тайма гости могли открыть счет, когда быструю контратаку провела "Десна", и после идеальной передачи от Картушова Филиппов с линии вратарской не попал в пустой угол ворот.

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      Во второй половине встречи "Шахтер" полностью контролировал ход игры и создавал больше острых моментов, хотя на 65 минуте Кайоде получил прямую красную карточку и оставил "горняков" в меньшинстве. Нападающий наступил на игрока "Десны", который упал. До конца игры футболисты еще подарили зрителям кучу желтых карточек и фолов.

      Под конец матча "горнякам" все же удалось вырвать победу. На 88-й минуте Майкон со штрафного метров с 25-ти технично перебросил стенку и отправил мяч в левый от себя верхний угол.

      Таким образом, "Шахтер" благодаря этой победе отобрал шанс у "Динамо", чтобы сравняться по очкам. "Десна" оставила на 7 позиции в турнирной таблице УПЛ.

      Видеообзор матча Шахтер – Десна

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      Теги: Футбол Спорт Шахтер УПЛ ФК Десна
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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