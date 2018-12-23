"Шахтер" отказался покупать 20-летнего полузащитника из-за травмы
Экс-тренер львовских "Карпат" Игорь Йовичевич, который сейчас работает со второй командой загребского "Динамо", рассказал, почему "Шахтер" не подписал контракт с Николой Моро.
Украинская команда в январе этого года проявляла интерес к 20-летнему центральному полузащитнику "Динамо" З.
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"С того момента, когда "Шахтер" проявил интерес к Моро, он через пару дней порвал крестообразные связки и шесть месяцев не играл. Сейчас Никола возвращается, пару игр провел за мою команду и очень удачно. Видно, что он стал крепче", – сказал тренер в эфире FootballHub.
Никола Моро является воспитанником "Динамо" З. К матчам за первую команду на постоянной основе привлекается с конца 2016 года. За это время он успел провести 56 матчей и забить 5 голов.
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