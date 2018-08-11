Шахтер – Ворскла: где смотреть онлайн матч УПЛ

Донецкий "Шахтер" с полтавской "Ворсклой" сыграет в субботу, 11 августа. Этот матч будет доступен для просмотра как по телевидению, так и онлайн.

Трансляцию матчей "Шахтера" в этом сезоне проводит "Медиа Группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1/2". Именно на "Футбол 2" состоится трансляция этого матча.

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Трансляция со стадиона начнется в 19:30 по киевскому времени.

Кроме просмотра по телевидению, трансляция матча будет доступна и онлайн на сайте oll.tv. Однако официальная трансляция в интернете является платной (29 гривен за доступ к просмотру 24 часа или 59 гривен – за месяц просмотров матчей онлайн), а также требует регистрации.

Стоит отметить, что текстовую онлайн-трансляцию матча проведет сайт Футбол24. Обзор матча и видео голов – сразу после окончания игры на сайте 24 канала.

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