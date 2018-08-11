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"Шахтер" разгромил "Ворсклу", уступая после первого тайма

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Шахтер – Ворскла результат матча УПЛ 11 августа
Шахтер – Ворскла результат матча УПЛ 11 августа

Донецкий "Шахтер" и полтавская "Ворскла" в матче 4-го тура УПЛ сыграли в довольно результативный матч. Однако после первого тайма счет в матче был несколько неожиданный.

Шахтер – Ворскла 4:1
Голы: Марлос, 50, Степаненко, 59, Хочолава, 62, Мораес, 74 – Шарпар, 27

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За первые 45-ть минут, когда "Шахтер" владел мячом, он создал несколько моментов. Но "горняков" подвела результативность. "Ворскла" же на это ответила не менее остро, хотя и считалась аутсайдером матча. И если после удара Кареки Пятов поймал мяч, то когда головой после подачи с углового пробивал Шарпар, голкипер не спас свою команду. Хотя впоследствии не позволил отличиться Пердуте.

Стоит отметить, что за первый тайм "Шахтер" создал всего четыре голевых момента, в то время как "Ворскла" – пять. Все изменилось во втором тайме. Уже по окончании матча у "горняков" было 12 моментов и четыре забитых гола, у гостей – только шесть моментов и поражение в итоге.

Сначала счет в матче сравнял Марлос. Хозяевам удалась быстрая атака с переходом мяча от одного игрока к другому. И бразилоукраинец пробивал из-под защитников в дальний угол ворот.

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Впоследствии "Шахтеру" удалась быстрая контратака, финальную точку в которой поставил Степаненко. Полузащитник забил в подкате. Если бы он не дотянулся до мяча, за ним был партнер, готовый отправить мяч в пустые ворота.

После этого пропущенного гола "Ворскла" "поплыла", о чем свидетельствует третье взятие ворот. Автор гола – центральный защитник Хочолова, который забил после розыгрыша (но не с подачи) углового, когда его оставили не прикрытым в штрафной.

Разгром же оформил Мораес. Нападающий в касание переправил мяч в ворота после паса Тайсона.

"Шахтер" побеждает и поднимается на третью строчку турнирной таблицы. Лидер УПЛ "Александрия" свой матч сыграет в воскресенье, 12 августа. Она примет "Арсенал-Киев". "Динамо" же против "Мариуполя" сыграет аж 26 сентября.

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Теги: Футбол Новости спорта УПЛ Шахтер ФК Ворскла
Источник: 24 Канал
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