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Шахтер – Ворскла: прогноз букмекеров на матч Чемпионата Украины

32 Читати новину українською
Шахтер – Ворскла прогноз букмекеров на матч Чемпионата Украины 11 августа
Шахтер – Ворскла прогноз букмекеров на матч Чемпионата Украины 11 августа

В матче 4-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" будет принимать полтавскую "Ворсклу". В этом матче сойдутся команды, которые в прошлом сезоне заняли первое и третье места, поэтому будут представлять Украину в еврокубках уже этой осенью.

Обе команды имеют по шесть очков (две победы в первых трех турах). Несмотря на это, "Ворскла" в этом матче является явным аутсайдером.

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На PariMatch коэффициент на победу "Шахтера" – лишь 1,15. В то время как на "Ворсклу" – 29,6. Ничья в матче – 6,70. Стоит добавить, что букмекерская контора не принимает ставки на то, что "Шахтер" в этом матче не проиграет (победа или ничья).

Значительно меньший коэффициент на победу "Ворсклы" дает "Фаворит спорт" – 21,00. В то время как на "Шахтер" почти без изменений – 1,14. Зато значительно больший коэффициент на ничью – 8,25. Как и в предыдущей букмекерской конторе, здесь не принимают ставку на то, что "горняки" не проиграют эту игру.

Эксперты с Marathon bet "Шахтеру" выставили коэффициент 1,156. На гостей – 23,00. Ничья между этими командами – 7,50.

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Напомним, матч между "Шахтером" и "Ворсклой" состоится в субботу, 11 августа, в Харькове на ОСК "Металлист". Начало матча в 19:30.

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Теги: Футбол Новости спорта УПЛ ФК Ворскла Шахтер
Источник: 24 Канал
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