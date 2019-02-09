Шанс на полноценную жизнь: когда в Украине разрешат использование медицинской марихуаны

По информации международных организаций, от двух до трех миллионов украинцев ежедневно терпят боль, которую нельзя приглушить классическими обезболивающими. В таких случаях за рубежом разрешено облегчить страдания тяжело больным препаратами на основе каннабиса. Однако в Украине они пока запрещены.

Почему необходимо легализовать медицинский каннабис

За рубежом людей с эпилепсией успешно лечат медицинским каннабисом, ведь он уменьшает количество судорг и боль.

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Однако в Украине такие лекарства заменяют противоэпилептическими препаратами. Мать семилетней Даши, которая болеет эпилепсией, Ольга Ткаченко отметила, что эти лекарства являются еще большим наркотиком, чем каннабис.

Ольга выступает за легализацию марихуаны в украинской медицине. Ее вдохновил пример полячки Дороты Гуданец, сын которой также болен эпилепсией. Женщина много сделала, чтобы лекарства на основе каннабиса появились в Польше. Вследствие употребления припаратов у мальчика восстановились зрение и слух, а количество приступов существенно уменьшилось. Она добавила, что это шанс для ее дочери жить полноценной жизнью, не страдать и не чувствовать боль.

Что уже сделали для легализации каннабиса

Ольга Ткаченко, активисты и общественные организации Украины, в частности ОО "100% жизнь" 30 января на сайте Верховной Рады зарегистрировали петицию. В ней они просять легализовать каннабис для науки и медицины.

Существует система сравнения вреда разных вещей для жизни и здоровья человека. В таблице алкоголь занимает шестое место, а все медикаменты на основе каннабиса – 12 и 14 место,

– отметил глава ОО "100% жизнь" Дмитрий Шерембей.

В петиции акцентируют внимание, что речь идет не о легализации конопли. А о законодательном урегулировании доступа пациентов к препаратам из каннабиса. В частности, для лечения хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, хореи Гетингтона, герпеса, язв, потери веса при СПИДе, диабетической нейропатии, различных форм склероза и многих других тяжелых болезней.



Чтобы петицию рассмотрели, она должна вступить 25 тысяч голосов

Такую инициативу поддержала отстраненная от исполнения обязанностей Минздрава Ульяна Супрун.

Доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса – это реализация их права на медицинскую помощь. Важно поддержать легализацию применения медицинского каннабиса в научных целях и медицине,

– сообщила Супрун.

Стоит отметить, что легализация марихуаны в медицинских целях поможет уничтожить черный рынок. Употребление каннабиса уже разрешено во многих штатах Америки, Германии, Италии и Нидерландах.

К слову, даже Всемирная организация здравоохранения рекомендует исключить каннабис из конвенции о наркотических средствах. Фармацевт, представитель Украинской лиги развитию паллиативной и хосписной помощи Константин Косяченко сказал, что средства на основе канабиола и тетраканабиона не вызывают такую зависимость, ​​как другие наркотические лекарственные препараты.

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Он добавил, что у украинцев должен быть выбор. Правда, прежде чем позволить, нужно построить комплексную систему контроля – от выращивания и переработки до клинического применения.