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      Схема на 230 миллионов: в Киеве уличили в коррупции экс-чиновников ОГА

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      Через фирму-прокладку, дом сдавали коммерсантам
      Через фирму-прокладку, дом сдавали коммерсантам / ssu.gov.ua/

      Четырех начальников, которые работали в разные времена в одном из департаментов Киевской облгосадминистрации, уличили в коррупционной схеме. Они сдавали в аренду огромное здание в центре Киева за 1 гривну в год.

      Коррупционеры действовали совместно с должностными лицами коммунального предприятия. Как отмечает прессслужба СБУ, схема незаконного обогащения действовала еще с 2000 года.

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      Дом площадью почти 2 тысячи квадратных метров по документам сдавали за 1 гривну. А потом передавали в субаренду коммерсантам через фирму-прокладку, которая принадлежит жене одного из коррупционеров.

      Нынешнее руководство Киевской ОГА уже начало процедуру аннулирования договора. Четырем бывшим руководителям сообщили о подозрении.

      Смотрите видео задержания коррупционеров правоохранителями СБУ

       

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      Теги: Новости Украины СБУ Коррупция Новости Киева
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