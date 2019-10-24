Схема на 230 миллионов: в Киеве уличили в коррупции экс-чиновников ОГА
Четырех начальников, которые работали в разные времена в одном из департаментов Киевской облгосадминистрации, уличили в коррупционной схеме. Они сдавали в аренду огромное здание в центре Киева за 1 гривну в год.
Коррупционеры действовали совместно с должностными лицами коммунального предприятия. Как отмечает прессслужба СБУ, схема незаконного обогащения действовала еще с 2000 года.
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Дом площадью почти 2 тысячи квадратных метров по документам сдавали за 1 гривну. А потом передавали в субаренду коммерсантам через фирму-прокладку, которая принадлежит жене одного из коррупционеров.
Нынешнее руководство Киевской ОГА уже начало процедуру аннулирования договора. Четырем бывшим руководителям сообщили о подозрении.
Смотрите видео задержания коррупционеров правоохранителями СБУ