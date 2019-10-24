Схема на 230 миллионов: в Киеве уличили в коррупции экс-чиновников ОГА

Четырех начальников, которые работали в разные времена в одном из департаментов Киевской облгосадминистрации, уличили в коррупционной схеме. Они сдавали в аренду огромное здание в центре Киева за 1 гривну в год.

Коррупционеры действовали совместно с должностными лицами коммунального предприятия. Как отмечает прессслужба СБУ, схема незаконного обогащения действовала еще с 2000 года. Читайте также: Арахамия прокомментировал скандал с коррупцией в "Слуге народа" Дом площадью почти 2 тысячи квадратных метров по документам сдавали за 1 гривну. А потом передавали в субаренду коммерсантам через фирму-прокладку, которая принадлежит жене одного из коррупционеров. Нынешнее руководство Киевской ОГА уже начало процедуру аннулирования договора. Четырем бывшим руководителям сообщили о подозрении. Смотрите видео задержания коррупционеров правоохранителями СБУ