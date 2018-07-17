Шер поцеловала в губы Мерил Стрип перед фотографами: пикантные кадры выходки

В Великобритании состоялась премьера фильма "Мамма Миа 2". На светском мероприятии актрисы Мерил Стрип и Шер, которые исполнили главные роли, удивили пикантной выходкой.

В Лондоне состоялась долгожданная кинопремьера второй части популярного мюзикла "Мамма Миа". На светское мероприятие пришли голливудские звезды, сыгравшие главные роли в фильме – Мэрил Стрип, Пирс Броснан, Колин Ферт, Стеллан Скарсгард, Джули Уолтерс, Доминик Купер и Шер. Знаменитости в роскошных нарядах счастливо позировали перед камерами, наслаждаясь вниманием журналистов и поклонников.

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Допис, поширений користувачем @meryl.streep_the.good.wife 17 Лип 2018 р. о 7:29 PDT

Но не обошлось и без пикантных сюрпризов. Во время фотосессии 69-летняя Мерил Стрип и старшая на 3 года Шер поцеловали друг друга в губы. Страстный поцелуй успели зафиксировать фотографы.

Допис, поширений Entertainment Tonight (@entertainmenttonight) 16 Лип 2018 р. о 2:27 PDT

Кроме этого, Мерил и Шер признались в любви друг другу. Звезды в интервью не сдержали эмоций от встречи и смешно прокомментировали свое сотрудничество в мюзикле.



"Это моя мама. Она стала чем-то выше. Люблю тебя!" – сказала Мерил Стрип, получив взаимный ответ.