Шер поцеловала в губы Мерил Стрип перед фотографами: пикантные кадры выходки
В Великобритании состоялась премьера фильма "Мамма Миа 2". На светском мероприятии актрисы Мерил Стрип и Шер, которые исполнили главные роли, удивили пикантной выходкой.
В Лондоне состоялась долгожданная кинопремьера второй части популярного мюзикла "Мамма Миа". На светское мероприятие пришли голливудские звезды, сыгравшие главные роли в фильме – Мэрил Стрип, Пирс Броснан, Колин Ферт, Стеллан Скарсгард, Джули Уолтерс, Доминик Купер и Шер. Знаменитости в роскошных нарядах счастливо позировали перед камерами, наслаждаясь вниманием журналистов и поклонников.
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Но не обошлось и без пикантных сюрпризов. Во время фотосессии 69-летняя Мерил Стрип и старшая на 3 года Шер поцеловали друг друга в губы. Страстный поцелуй успели зафиксировать фотографы.
Кроме этого, Мерил и Шер признались в любви друг другу. Звезды в интервью не сдержали эмоций от встречи и смешно прокомментировали свое сотрудничество в мюзикле.
"Это моя мама. Она стала чем-то выше. Люблю тебя!" – сказала Мерил Стрип, получив взаимный ответ.