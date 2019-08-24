Шествие достоинства ко Дню Независимости прошло в Киеве: как реагируют украинцы
Украина празднует 28-ю годовщину Независимости. По этому случаю в Киеве прошла современное Шествие достоинства, участие в котором приняло руководство страны и выдающиеся украинцы. Пользователи сети разделились во мнениях относительно такого формата празднования.
В этом году Украина отмечает День Независимости по новому осовремененному сценарию.
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В частности, президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому отменили проведение парада на День Независимости. По словам гаранта, ежегодный парад является "помпезным и недешевым". Из-за экономии средств от отмены парада, государство выделило 300 миллионов гривен на премии для украинских военных.
Шествие Достоинства в Киеве
Новая власть организовала ко Дню Независимости в Киеве Шествие достоинства. Участие в нем приняли сам президент Владимир Зеленский, руководство государства, военные ВСУ, волонтеры, спортсмены, медики, педагоги и другие.
Шествиедостоинства состояло из трех частей, лозунг которых звучал: "Мы – разные, но мы – едины":
- Начались торжества возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни, где украинцы почтили минутой молчания героев, отдавших жизнь за независимость страны.
- После этого прозвучали сто ударов колокола, которые символизировали сто ударов сердца каждого из павших героев Небесной Сотни.
- Впоследствии на Майдане Независимости в оригинальном стиле зазвучал национальный гимн Украины, а Зеленский вручил награды украинцам, которые своим трудом способствуют развитию нашей страны.
Украинцы в соцсетях разделились во мнениях относительно такого стиля празднования Дня Независимости. Часть пользователей отмечает, что парад был лучшим проявлением уважения к военным, поэтому его не стоит отменять. Другая часть тронута Шествием достоинства и особым исполнением гимна.
По словам украинцев, нынешнее празднование было простым, но современным и очень щемящим.
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