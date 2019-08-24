Шествие достоинства ко Дню Независимости прошло в Киеве: как реагируют украинцы

Украина празднует 28-ю годовщину Независимости. По этому случаю в Киеве прошла современное Шествие достоинства, участие в котором приняло руководство страны и выдающиеся украинцы. Пользователи сети разделились во мнениях относительно такого формата празднования.

В этом году Украина отмечает День Независимости по новому осовремененному сценарию.

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В частности, президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому отменили проведение парада на День Независимости. По словам гаранта, ежегодный парад является "помпезным и недешевым". Из-за экономии средств от отмены парада, государство выделило 300 миллионов гривен на премии для украинских военных.



Шествие Достоинства в Киеве

Новая власть организовала ко Дню Независимости в Киеве Шествие достоинства. Участие в нем приняли сам президент Владимир Зеленский, руководство государства, военные ВСУ, волонтеры, спортсмены, медики, педагоги и другие.

Шествиедостоинства состояло из трех частей, лозунг которых звучал: "Мы – разные, но мы – едины":

Начались торжества возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни, где украинцы почтили минутой молчания героев, отдавших жизнь за независимость страны.

После этого прозвучали сто ударов колокола, которые символизировали сто ударов сердца каждого из павших героев Небесной Сотни.

Впоследствии на Майдане Независимости в оригинальном стиле зазвучал национальный гимн Украины, а Зеленский вручил награды украинцам, которые своим трудом способствуют развитию нашей страны.

Украинцы в соцсетях разделились во мнениях относительно такого стиля празднования Дня Независимости. Часть пользователей отмечает, что парад был лучшим проявлением уважения к военным, поэтому его не стоит отменять. Другая часть тронута Шествием достоинства и особым исполнением гимна.

По словам украинцев, нынешнее празднование было простым, но современным и очень щемящим.

неймовірно красиво! Парад 2019: Марш Захисників України - справжня Хода Гідності. дуже крута самоорганізація - дуже круті люди! https://t.co/whwp0Cakg1 — Ольга Сніцарчук (@OlhaSnitsarchuk) August 24, 2019

Хороший парад до дня незалежності зробили. Сучасний і з символізмом. Щось трішки сучасніше ніж совок. #ДеньНезалежності — Сильно Вумна (@wumnaket) August 24, 2019

Подивилась трансляцію святкування Дня Незалежності в Києві. Переповнив дух патріотизму. Один раз прослухала, і три рази проспівала Гімн України, 5 разів сказала Слава Україні, просльозилась на промові Зеленського, чудовий день. — ️Глинтвейн️ (@g_lil_wine_nt) August 24, 2019

Бо є марш захисників, а є хода "гідності" по бадоєвськи! Куди вартувало піти, там і побачите! А на цю наругу над гімном з вставками репу можна і сісти в деяких країнах!

Хода позору, на яку пускали обраних і все рівно зібрала менше народу ніж марш! Не маніпулюйте! — Me_Haltsova (@MHaltsova) August 24, 2019

У своїй промові на #ДеньНезалежності @ZelenskyyUa знову не назвав #РФ агресором. Якась війна прийшла до нас, а яка? Зеленський хз.



Що ще було очікувати від уклоніста? — Stepan Klimov (@stepan_klimov) August 24, 2019

Дивилася ходу Гідності.



Гімн у різних стилях, запальний реп від Аліни Паш, неперевершений вокал від Тіни Кароль.



Але... Чому пропущені рядки "Станем браття в бій кривавий, від Сяну до Дону"?



Хтось мені пояснить, чому про них забули, й забувають?#ДеньНезалежності — брекети хоупа #BTSinUkraine (@LHopppe) August 24, 2019

Втомлена, голодна, зате щаслива. Усі урочистості залишилися позаду. Але події і оті незабутні враження закарбуються в моїй пам' яті назавжди. І хода колоною разом із більш, як 100-тисячною юрбою, і слова... https://t.co/JvcIyJf9xP — Лишик Вікторія (@torispeccor1) August 24, 2019

Це що було?! Весь отой цирк, то все їхнє кредо!Недолуго, недоречно і убого. А скільки пафосу у анонсах! Хоча фанати зєКоМанди , мабуть задоволені. Хода захисників, показала справжню міць і єднання! Я тепер знаю, що все буде Україна!!!️ — Ганна Джи (@So0qbDnFpYg3Gce) August 24, 2019