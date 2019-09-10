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      Школьника на высокой скорости сбила машина – его спас рюкзак: видео

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      В Харькове школьника сбила машина
      В Харькове школьника сбила машина / Facebook / Скриншот из видеозаписи

      Во время столкновения с автомобилем, мальчик отлетел на несколько метров. Однако его спас рюкзак, на который он приземлился.

      Инцидент случился в Харькове рядом с остановкой метро Холодная Гора, сообщает на своей странице в Facebook очевидец Владимир Пилипчук.

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      Камеры из дома мужчины зафиксировали момент ДТП. На видео четко видно, как школьник перебегает дорогу в запрещенном месте и его сбивает автомобиль.

      К счастью, мальчик выжил. Более того, он самостоятельно поднялся и пошел к тротуару. Водитель сразу подбежал к парню и вызвал помощь.

      Слава Богу, что у него был рюкзак, на который он упал, и водитель, который не нарушал ПДД. Поэтому, если у Вас есть дети и внуки, расскажите, как нужно переходить дорогу,
      – говорит Владимир Пилипчук в своем посте.

      Момент ДТП зафиксирован на камеры видеонаблюдения: видео 18+

       

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      Теги: Аварии и ДТП Криминал Дети и несовершеннолетние Новости Харькова
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