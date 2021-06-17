Шмыгаль через скандальный ОАСК требует отменить вердикт НАПК касательно Витренко

Премьер Денис Шмыгаль судится с НАПК из-за решения, что назначение Витренко было незаконным. Соответствующий иск он направил в Окружной административный суд города Киева.

Денис Шмигаль просит суд признать противоправным и отменить предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Соответствующий иск он направил 17 июня.

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Соответствующий иск премьер направил в Окружной административный суд Киева, который Зеленский своей инициативой хочет ликвидировать. Шмыгаль просит суд признать противоправным и отменить предписание НАПК.

Также в исковых требованиях он просит привлечь к участию в деле Кабмин и Главу правления Юрия Витренко. В иске их назвали "третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований на предмет спора на стороне истца".

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по этому исковому заявлению.

Что этому предшествовало

28 апреля Андрея Коболева уволили с должности руководителя "Нафтогаза". Председателем правления назначили исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко. Относительно законности этого назначения обращение в НАПК направил Центр противодействия коррупции

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции считают, что распоряжение правительства о назначении Юрия Витренко главой "Нафтогаза" надо отменить как незаконное.

В предписании главы НАПК Александра Новикова говорится о том, что назначение Витренко нарушает закон "О предотвращении коррупции". К тому же там указано, что стоит аннулировать контракт Витренко с Кабмином.

Витренко на предыдущей должности участвовал в принятии решений по "Нафтогазу"

К такому решению пришли после анализа ситуации с Юрием Витренко. Во время выполнения полномочий заместителя министра энергетики с 21 декабря 2020 года до 28 апреля 2021 года Витренко системно готовил решения о деятельности "Нафтогаза".

По закону, после увольнения с публичной службы в течение года он не должен был бы руководить организациями, на которые он мог влиять.

Реакция на решение НАПК в отношении Юрия Витренко