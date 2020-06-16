Пандемия коронавируса оказывает негативное влияние на экономику мира и Украины. Правительство уже разработало программу стимулирования экономики преодоления последствий эпидемии, которая предусматривает прежде всего поддержку малого и среднего бизнеса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эфире "Свободы слова", что рост экономики Украины ожидают во второй половине 2020 года.

Обратите внимание Правительство Шмыгаля одобрило новую программу собственных действий: что она предусматривает

В то же время в Программе деятельности правительства учтено падение ВВП на 4,8%. Такое развитие событий прогнозирует и МВФ.

По сравнению с +3,7 разница действительно 8,5%. Но уже со второго полугодия предполагается постепенный рост экономики,

– заверил Шмыгаль.

Политик рассказал, что на время карантина правительство закрывало 6 основных отраслей экономики. Говорится об отраслях потребления, по которым в дальнейшем идет соответствующее производство.

Денис Шмыгаль объяснил, что мировой кризис также привел к снижению спроса на экспортных рынках, куда была ориентирована часть отраслей промышленности. "Соответственно, там также состоялось незначительное проседание от 4% до 6%", – отметил премьер.

Что известно об экономическом кризисе в Украине: коротко

В МВФ прогнозируют, что в 2020 году ВВП Украины упадет на 8,2%. В целом Украина сможет выйти из кризиса в 2023, а то и в 2024 году.

В Киевской школе экономики оценивают потери Украины от введения карантина в 53,5 миллиарда долларов.

В апреле 2020 года – во второй месяц карантина – в Украине резко обвалилась средняя зарплата.

В целом количество безработных в Украине во время пандемии удвоилось.

В то же время в НБУ уверяют, что Украина прошла пик экономического кризиса.

В общем мировая экономика упадет на 3% – это больше всего за последние 40 лет.