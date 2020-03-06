Шмыгаль о ценах на тепло: В течение января и февраля тарифы были снижены на 5 – 31%

Вопрос тарифов прежде всего зависит от местных органов власти. Правда, украинскому правительству все же удалось снизить тарифы на тепло и в январе, и в феврале.

Такое заявление сделал украинский премьер Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Раде. По его словам, в 143 украинских населенных пунктах в течение января и февраля тарифы на тепло были снижены на 5 – 31%. Но это касается лишь того тепла, которое образуется путем сжигания природного газа.

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"Работаем с местными органами власти. Было принято постановление Кабинета министров, которое дало им возможность снижать и регулировать тариф на тепло в зависимости от уменьшения цены на природный газ – кто-то этим воспользовался, кто-то нет", – подчеркнул глава Кабмина.

Шмыгаль отметил, что цены почти выровнялись. То есть разрыв в 2 и более раз между ценами на тепло уменьшился и стал практически минимальным.

Одинаковые тарифы зависят от состояния сетей и самого оборудования, однако сама дифференциация стала более сбалансированной, благодаря действиям и правительства, и местного самоуправления,

– подытожил Шмыгаль.

Что известно о новом постановлении Кабмина относительно газа

24 января правительство ограничило цену газа для населения и теплокоммунэнерго стоимостью топлива на голландском газовом хабе ТТF. Цена может меняться – увеличиваться или уменьшаться. Все зависит от рыночной ситуации, баланса спроса и предложения, погодных условий.

Утвержденный подход к расчету цены на газ для защищенных потребителей будет действовать до 30 апреля 2020 года. С 1 мая 2020 года полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте.

Обратите внимание! В "Нафтогазе" анонсировали снижение цен на газ для промышленности. С 1 марта для этой категории потребителей газ станет дешевле почти на 15%. Минимальная цена составит 3 тысячи 981 гривну за тысячу кубометров, максимальная – 4 тысячи 606 гривен.