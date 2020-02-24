Мощный шторм бушует на Черном море в Одессе: фото, видео

В Одессе 24 февраля бушует настоящая непогода. Из-за сильного ветра с порывами 25 – 28 метров в секунду на Черном море поднялся мощный шторм. Высота волн местами достигает 4 метров.

Соответствующие фото и видео шторма на Черном море публикуют очевидцы в соцсетях. По их словам, высота волн возле берега достигает 2 – 4 метров.

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На одном из видео видно, что из-за шторма на море сильно затопило Окружную дорогу в Одессе. Машины медленно проезжают по трассе, потому что она почти полностью покрыта водой. Кроме того, движение замедляет и сильный ветер с водой, который дует со стороны моря.



Шторм в Одессе / скриншот

Шторм на Черном море в Одессе: видео

Также шторм бушует на двух одесских лиманах – Хаджибейском и Куяльницком.



В Одессе на Черном море поднялся штром / фото из инстаграма

В самой Одессе сейчас бушует шквальный ветер. Он уже наделал немало бед – в городе повалены деревья, билборды, металлические конструкции, сорваны крыши с зданий и разбиты автомобили. Кроме того, в центре Одессы на 60-летнюю женщину упало дерево, она погибла на месте.

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Последствия шквального ветра в Одессе / фото из соцсетей, "Думская"

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Кроме того, из-за сильного ветра на Одессу надвигается мощная песчаная буря. Видимость на дорогах сократилась до нескольких метров.

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