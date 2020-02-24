16:11
24 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин поднимает рейтинг выступлениями. Главное зло для россиян
      Вєсті Кремля
      16:14, 22 февраля
      Вести.UA. Жир: Экстрасенсы спасут от коронавируса. Путинские байки
      Вєсті.UA
      17:39, 22 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ

      Мощный шторм бушует на Черном море в Одессе: фото, видео

      - Читати новину українською
      Шторм в Одессе 24 февраля / Фото из Instagram

      В Одессе 24 февраля бушует настоящая непогода. Из-за сильного ветра с порывами 25 – 28 метров в секунду на Черном море поднялся мощный шторм. Высота волн местами достигает 4 метров.

      Соответствующие фото и видео шторма на Черном море публикуют очевидцы в соцсетях. По их словам, высота волн возле берега достигает 2 – 4 метров.

      Важно: Из-за непогоды в Украине обесточен 251 населенный пункт: какие области пострадали больше всего

      На одном из видео видно, что из-за шторма на море сильно затопило Окружную дорогу в Одессе. Машины медленно проезжают по трассе, потому что она почти полностью покрыта водой. Кроме того, движение замедляет и сильный ветер с водой, который дует со стороны моря.


      Шторм в Одессе / скриншот

      Шторм на Черном море в Одессе: видео

       

      Также шторм бушует на двух одесских лиманах – Хаджибейском и Куяльницком.


      В Одессе на Черном море поднялся штром / фото из инстаграма

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      В Одессе и области лютует очень сильный шторм Его принёс циклон с милым именем «Юлия», но то что происходит в городе совсем не «мило» : более 200 упавших деревьев, 1 женщина погибла и очень много разбитых машин. Ветер срывает крыши, рекламные щиты вырывает с основанием! Власти города просят всех жителей без особой необходимости не выходить из дома! #ураганюлия #штормводессе #ухудшениепогоды

      Допис, поширений Экосумки, мешки, стаканы (@plastic_net)

       

       

       

      В самой Одессе сейчас бушует шквальный ветер. Он уже наделал немало бед – в городе повалены деревья, билборды, металлические конструкции, сорваны крыши с зданий и разбиты автомобили. Кроме того, в центре Одессы на 60-летнюю женщину упало дерево, она погибла на месте.

      Сильный ветер сорвал крышу Дома культуры: видео

       

      Последствия шквального ветра в Одессе / фото из соцсетей, "Думская"

      ​Интересно: Одессу накрыла песчаная буря: фото и видео

      Кроме того, из-за сильного ветра на Одессу надвигается мощная песчаная буря. Видимость на дорогах сократилась до нескольких метров.

      Пылевая буря приближается к Одессе: жуткое видео

       

      Когда празднуют Масленицу в Украине: дата и традиции
      сегодня
      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости политики Новости Украины Шторм в Одессе Новости Одессы Стихийный бедствия Чорное море Погода Непогода в Украине
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:30 Порошенко против Зеленского: чем отметился пятый президент в Мюнхене
      Сергій Лещенко
      сегодня , 15:00 Неонацистский терроризм оживает в Германии
      Борис Немировський
      сегодня , 12:00 Собственный номер в 5-звездочном отеле: как одновременно отдыхать и зарабатывать на недвижимости
      сегодня , 11:33 Афиша Киева на неделю: куда пойти 24 февраля – 1 марта
      Ліза Астахова
      сегодня , 12:00 Апокалипсис переносится
      Михайло Дубинянський
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук