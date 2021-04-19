В Днепропетровской области из-за надвигающегося циклона 20 апреля резко ухудшится погода. В регионе объявили штормовое предупреждение 1 уровня опасности. Там ожидают порывы ветра и град.

Об этом сообщил председатель регионального центра гидрометеорологии Василий Гринчак. По его словам в регион направляется активный юго-западный циклон.

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Какую опасность следует ожидать

Штормовое предупреждение отнесли к 1 уровню опасности – цвет желтый.

Во всей области ветер ускорится до 15 – 20 метров в секунду.

Также будут сильные дожди, грозы и град.

Непогода может привести к нарушению электроснабжения.

Работа коммунального хозяйства и строительной отрасли может остановиться.

Возможно и ограничение движения транспорта на определенных участках дорог. Вероятно, речь идет о повале деревьев ветром.

Как стоит действовать в таких условиях

В Днепре часто во время дождей затапливает улицы. Поэтому жителям города 20 апреля следует брать обувь, которая не промокает. А по возможности стоит остаться дома.

Также в регионе, кроме всего, может и увеличиться количество аварий. Поэтому за рулем стоит быть осторожным. Если вы не видите дороги из-за дождя, остановитесь и переждите пик непогоды.

Обратите внимание! В Карпатах продолжает царить зима. Там 19 апреля снова начались снегопады и морозы. Температура воздуха в горах опустилась ниже нуля. Также предупреждают о риске схода лавин.