Могут падать деревья и исчезать свет: штормовое предупреждение 20 апреля на Днепропетровщине
В Днепропетровской области из-за надвигающегося циклона 20 апреля резко ухудшится погода. В регионе объявили штормовое предупреждение 1 уровня опасности. Там ожидают порывы ветра и град.
Источник:фейсбук Василия Гринчака
Об этом сообщил председатель регионального центра гидрометеорологии Василий Гринчак. По его словам в регион направляется активный юго-западный циклон.
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Какую опасность следует ожидать
- Штормовое предупреждение отнесли к 1 уровню опасности – цвет желтый.
- Во всей области ветер ускорится до 15 – 20 метров в секунду.
- Также будут сильные дожди, грозы и град.
- Непогода может привести к нарушению электроснабжения.
- Работа коммунального хозяйства и строительной отрасли может остановиться.
- Возможно и ограничение движения транспорта на определенных участках дорог. Вероятно, речь идет о повале деревьев ветром.
Как стоит действовать в таких условиях
В Днепре часто во время дождей затапливает улицы. Поэтому жителям города 20 апреля следует брать обувь, которая не промокает. А по возможности стоит остаться дома.
Также в регионе, кроме всего, может и увеличиться количество аварий. Поэтому за рулем стоит быть осторожным. Если вы не видите дороги из-за дождя, остановитесь и переждите пик непогоды.
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