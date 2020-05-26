Штурм логова "Недели": полиция нашла 400 тысяч долларов "воровского общака" – видео, фото
Полицейский спецназ 24 мая в Киеве со штурмом ворвался в поместье Андрея Недзельского по прозвищу "Андрей Львовский", или "Неделя". Правоохранители изъяли большую сумму денег, оружие, бронированные автомобили и даже старинные иконы.
Силовики во время обысков нашли у задержанного 400 тысяч долларов воровских накоплений. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Кто такой Андрей Недзельский и в чем его обвиняют
- Недзельского подозревают в убийстве своего бизнес-партнера. По данным МВД, "Неделя" хотел стать "вором в законе".
- В то же время его партнер собирался пожаловаться лидерам криминальных групп, что помешало бы "Неделе" получить соответствующий статус. Именно по этим причинам он якобы убил его.
- Убийство могло произойти много лет назад. Недзельского после того задержали, но отпустили из-за отсутствия доказательств.
- Мужчину "короновали" осенью 2012 года. С тех пор, по данным полиции, он отвечает за "воровской общак" (так называемый фонд взаимопомощи в среде преступников).
- Недзельскому заочно сообщили о подозрении в умышленном убийстве, а также объявили в международный розыск.
Криминальный авторитет Андрей Недзельский / Фото primecrime.ru
Обратите внимание! В конце 2019 года Верховная Рада в первом чтении приняла за основу законопроект, которым вводится понятие "вор в законе" и предусматривается уголовная ответственность за пребывание в этом статусе.
Видео штурма полиции дома с "воровским общаком":
Правоохранители нашли оружие и деньги в имении Недзельского / Фото Нацполиции