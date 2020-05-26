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Штурм логова "Недели": полиция нашла 400 тысяч долларов "воровского общака" – видео, фото

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Штурм дома криминального авторитета Недзельского: видео, фото
Штурм имения Недзельского / Нацполиция

Полицейский спецназ 24 мая в Киеве со штурмом ворвался в поместье Андрея Недзельского по прозвищу "Андрей Львовский", или "Неделя". Правоохранители изъяли большую сумму денег, оружие, бронированные автомобили и даже старинные иконы.

Силовики во время обысков нашли у задержанного 400 тысяч долларов воровских накоплений. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Кто такой Андрей Недзельский и в чем его обвиняют

  • Недзельского подозревают в убийстве своего бизнес-партнера. По данным МВД, "Неделя" хотел стать "вором в законе".
  • В то же время его партнер собирался пожаловаться лидерам криминальных групп, что помешало бы "Неделе" получить соответствующий статус. Именно по этим причинам он якобы убил его.
  • Убийство могло произойти много лет назад. Недзельского после того задержали, но отпустили из-за отсутствия доказательств.
  • Мужчину "короновали" осенью 2012 года. С тех пор, по данным полиции, он отвечает за "воровской общак" (так называемый фонд взаимопомощи в среде преступников).
  • Недзельскому заочно сообщили о подозрении в умышленном убийстве, а также объявили в международный розыск.


Криминальный авторитет Андрей Недзельский / Фото primecrime.ru

Обратите внимание! В конце 2019 года Верховная Рада в первом чтении приняла за основу законопроект, которым вводится понятие "вор в законе" и предусматривается уголовная ответственность за пребывание в этом статусе.

Видео штурма полиции дома с "воровским общаком":

 

Правоохранители нашли оружие и деньги в имении Недзельского / Фото Нацполиции

 

Автор: Олег Терещенко
Теги: Новости Киева Новости Украины Мошенничество Полиция Криминал Криминальные новости
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