Штурм логова "Недели": полиция нашла 400 тысяч долларов "воровского общака" – видео, фото

Полицейский спецназ 24 мая в Киеве со штурмом ворвался в поместье Андрея Недзельского по прозвищу "Андрей Львовский", или "Неделя". Правоохранители изъяли большую сумму денег, оружие, бронированные автомобили и даже старинные иконы.

Силовики во время обысков нашли у задержанного 400 тысяч долларов воровских накоплений. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Кто такой Андрей Недзельский и в чем его обвиняют

Недзельского подозревают в убийстве своего бизнес-партнера. По данным МВД, "Неделя" хотел стать "вором в законе".

В то же время его партнер собирался пожаловаться лидерам криминальных групп, что помешало бы "Неделе" получить соответствующий статус. Именно по этим причинам он якобы убил его.

Убийство могло произойти много лет назад. Недзельского после того задержали, но отпустили из-за отсутствия доказательств.

Мужчину "короновали" осенью 2012 года. С тех пор, по данным полиции, он отвечает за "воровской общак" (так называемый фонд взаимопомощи в среде преступников).

Недзельскому заочно сообщили о подозрении в умышленном убийстве, а также объявили в международный розыск.



Криминальный авторитет Андрей Недзельский / Фото primecrime.ru

Обратите внимание! В конце 2019 года Верховная Рада в первом чтении приняла за основу законопроект, которым вводится понятие "вор в законе" и предусматривается уголовная ответственность за пребывание в этом статусе.

Видео штурма полиции дома с "воровским общаком":

Правоохранители нашли оружие и деньги в имении Недзельского / Фото Нацполиции