Силы спецопераций ВСУ разбили полдивизиона "Бук": сколько единиц

На одном из операционных направлений наши военные уничтожили половину вражеского дивизиона техники врага. В частности, говорится о нескольких зенитно-ракетных комплексах "Бук".

Оккупанты ранее демонстрировали их на парадах, однако наши военные успешно минусовали вражескую технику. Перед этим нацгвардейцы показали, как уничтожили вражеский танк-сарай.

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Что известно о потере россиянами комплексов "Бук"

В Силах специальных операций рассказали, что их операторы 3 отдельного полка за 3 недели разбили полдивизиона зенитно-ракетных комплексов "Бук" россиян на одном из операционных направлений.

Три ЗРК были поражены в конце апреля – начале мая (2024 года – 24 Канал). Четвертый "Бук" воины ССО уничтожили на днях,

– рассказали военные.

Они добавили, что обнаружили местоположение "Бук" операторы во время разведывательных действий.

"По вражеской цели оперативно нанесено огневое поражение ударным дроном. Отметим, что это – одна из последних новейших разработок, которая поступила на вооружение Сил специальных операций. Результат точной работы ССО – горящие остатки российского железа", – подытожили бойцы Сил спецопераций.

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